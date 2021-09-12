https://ria.ru/20210912/belorussiya-1749784052.html

В Белоруссии завели дело на сотрудников телеканала "Белсат"

В Белоруссии завели дело на сотрудников телеканала "Белсат" - РИА Новости, 12.09.2021

В Белоруссии завели дело на сотрудников телеканала "Белсат"

Начальник управления СК по Минску Сергей Паско заявил, что возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами польского... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T22:12

2021-09-12T22:12

2021-09-12T22:12

в мире

белоруссия

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_535:0:3072:1427_1920x0_80_0_0_f589b50475420e01f3eb6d9280b6a723.jpg

МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Начальник управления СК по Минску Сергей Паско заявил, что возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами польского телеканала "Белсат"."Мы буквально накануне возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Белсата". Это чисто экономическая статья, ничего с политикой здесь не связано", - сказал Паско в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Он также рассказал, что помимо этого расследуются материалы о деструктивной деятельности телеканала "Белсат".Ранее белорусский суд признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала "Белсат". Основанием для этого стали материалы проверки управления главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД по Гомельской области."Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала также есть сайт и социальные сети.В феврале суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками протестующих против итогов президентских выборов в одном из дворов Минска 15 ноября 2020 года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева – первые в Белоруссии журналисты, получившие сроки за организацию в республике протестов, которые начались после выборов президента в 2020 году.

https://ria.ru/20210713/terrorizm-1741072718.html

https://ria.ru/20210730/dela-1743561776.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск