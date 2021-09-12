https://ria.ru/20210912/belgorod-1749756824.html
Библиотека нового поколения открылась в Белгородкой области
Библиотека нового поколения открылась в Белгородкой области - РИА Новости, 12.09.2021
Библиотека нового поколения открылась в Белгородкой области
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков открыл в поселке Строитель Яковлевского городского округа библиотеку нового поколения, сообщает... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:08
2021-09-12T17:08
2021-09-12T17:09
белгородская область
общество
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков открыл в поселке Строитель Яковлевского городского округа библиотеку нового поколения, сообщает правительство региона.Торжества по случаю дня городского округа прошли в поселке Строитель в воскресенье, 12 сентября."Сегодня замечательный день. Один из самых молодых округов региона отмечает свой день рождения. Здесь живет и работает очень много молодежи. Из областного бюджета Яковлевскому округу в этом году дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей. Каждая бюджетная копейка должна нести понятный результат для улучшения жизни людей. Яковлевский городской округ развивается опережающими темпами, а с любыми трудностями мы легко справимся совместными усилиями", - поздравил жителей поселка Вячеслав Гладков.В день праздника в поселке после капитального ремонта, проводимого в рамках нацпроекта "Культура", открылась обновленная центральная библиотека."Приятно, что в день Яковлевского городского округа открываем обновленную центральную библиотеку. Часто слышу о том, что это самый читающий муниципалитет в регионе. Радует большое количество детей в округе," - сказал Гладков.Как отмечает пресс-служба правительства региона, библиотека представляет собою настоящий культурно-информационный центр XXI века. В ней для читателей есть компьютеры и ноутбуки, видео- и аудиостудии, очки виртуальной реальности со специальными образовательными программами, интерактивный глобус, сенсорная панель. Это уникальная для области библиотека, где есть услуга бесконтактного обслуживания для самостоятельного получения и возврата книги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210911/proisshestviya-1749639975.html
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общество, вячеслав гладков
17:08 12.09.2021 (обновлено: 17:09 12.09.2021)
Библиотека нового поколения открылась в Белгородкой области
Библиотека нового поколения открылась в поселке Строитель Белгородкой области
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости.
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков
открыл в поселке Строитель Яковлевского городского округа библиотеку нового поколения, сообщает правительство региона.
Торжества по случаю дня городского округа прошли в поселке Строитель в воскресенье, 12 сентября.
"Сегодня замечательный день. Один из самых молодых округов региона отмечает свой день рождения. Здесь живет и работает очень много молодежи. Из областного бюджета Яковлевскому округу в этом году дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей. Каждая бюджетная копейка должна нести понятный результат для улучшения жизни людей. Яковлевский городской округ развивается опережающими темпами, а с любыми трудностями мы легко справимся совместными усилиями", - поздравил жителей поселка Вячеслав Гладков.
В день праздника в поселке после капитального ремонта, проводимого в рамках нацпроекта "Культура", открылась обновленная центральная библиотека.
"Приятно, что в день Яковлевского городского округа открываем обновленную центральную библиотеку. Часто слышу о том, что это самый читающий муниципалитет в регионе. Радует большое количество детей в округе," - сказал Гладков.
Как отмечает пресс-служба правительства региона, библиотека представляет собою настоящий культурно-информационный центр XXI века. В ней для читателей есть компьютеры и ноутбуки, видео- и аудиостудии, очки виртуальной реальности со специальными образовательными программами, интерактивный глобус, сенсорная панель. Это уникальная для области библиотека, где есть услуга бесконтактного обслуживания для самостоятельного получения и возврата книги.