https://ria.ru/20210912/analitik-1749776150.html

Экс-аналитик АНБ оценил доклад ФБР по терактам 11 сентября

Экс-аналитик АНБ оценил доклад ФБР по терактам 11 сентября - РИА Новости, 12.09.2021

Экс-аналитик АНБ оценил доклад ФБР по терактам 11 сентября

Старший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США в отставке, бывший осведомитель АНБ Кирк Уиби призвал не считать окончательным и полным доклад... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T20:45

2021-09-12T20:45

2021-09-12T20:45

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пенсильвания

министерство обороны сша

джордж буш (младший)

теракты 11 сентября (2001)

вашингтон

фбр

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БЕЙОНН (США), 12 сен - РИА Новости. Старший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США в отставке, бывший осведомитель АНБ Кирк Уиби призвал не считать окончательным и полным доклад независимой комиссии по расследованию теракта 11 сентября 2001 года - по его словам, некоторые предоставленные комиссии данные были сознательно изменены.Уиби принял участие в церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября у мемориала "Слеза скорби" в городе Бейонн в штате Нью-Джерси.Он отметил, что программа массового слежения АНБ собирает данные обо всех независимо от того, подозревают ли того или иного человека в совершении преступления. "Иными словами, это агентство действует неконституционно и поступало так примерно в 60% своего существования в правительстве США", - сказал Уиби, добавив, что теперь к этим данным имеют доступ 16 различных правительственных структур."Я, как и вы, нахожусь здесь, чтобы вспомнить жертв терактов 11 сентября. Позвольте предложить вам не считать доклад комиссии... окончательным и полным. Он таковым не является", - сказал Уиби, добавив, что "определенная информация, предоставленная этой комиссии, была целенаправленно изменена"."Справедливости не может быть без полноценной правды", - заключил он.Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Пентагона. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44. В субботу исполнилось 20 лет с момента трагедии.Для расследования терактов 27 ноября 2002 года в США была создана независимая комиссия (комиссия 9/11). В 2004 году она обнародовала итоговый доклад о расследовании обстоятельств трагедии. Одним из главных выводов 600-страничного документа стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб США.Последняя глава доклада была очень долго засекречена. 28 страниц были опубликованы лишь в июле 2016 года, обнародовав информацию о возможной связи между террористами и представителями властей Саудовской Аравии. При этом доказательств на страницах отчета не приводится.В результате расследования ФБР выяснило, что 19 человек, захвативших самолеты, были обучены "Аль-Каидой"*, а все четыре пилота, управлявшие воздушными судами после захвата, брали уроки пилотирования в США. Террористы начали въезжать в Соединенные Штаты в январе 2000 года, и к началу июля 2001 года все 19 человек находились в стране.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210912/11-1749738070.html

https://ria.ru/20210911/svyaschennik-1749688504.html

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в мире, сша, пенсильвания, министерство обороны сша, джордж буш (младший), теракты 11 сентября (2001), вашингтон, фбр