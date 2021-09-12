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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210912/afganistan-1749761532.html
Сопротивление в Баглане устроило для талибов засаду, сообщил источник
Сопротивление в Баглане устроило для талибов засаду, сообщил источник - РИА Новости, 12.09.2021
Сопротивление в Баглане устроило для талибов засаду, сообщил источник
Между боевиками "Талибана"* и силами Фронта национального сопротивления Афганистана произошли столкновения в районе Андараб в провинции Баглан на границе с... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:59
2021-09-12T23:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
баглан
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КАБУЛ, 12 сен — РИА Новости. Между боевиками "Талибана"* и силами Фронта национального сопротивления Афганистана произошли столкновения в районе Андараб в провинции Баглан на границе с Панджшером, сообщил РИА Новости местный житель Муджахид Андараби."Одиннадцать талибов были ликвидированы, несколько получили ранения", — добавил собеседник агентства.По его словам, талибы попали в засаду ополченцев. О потерях среди сил сопротивления Андараби ничего не известно.В свою очередь, источник в комиссии по культуре в новом правительстве Афганистана заявил РИА Новости, что в Панджшере и Баглане боевых действий не было.В начале августа талибы на фоне вывода американских войск начали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны.Седьмого сентября новые власти огласили состав временного правительства Афганистана. Возглавляет его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.В столице и ряде других городов страны прошли акции протеста, которые талибы разогнали силой.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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в мире, афганистан, баглан
17:59 12.09.2021 (обновлено: 23:57 12.09.2021)
 
Сопротивление в Баглане устроило для талибов засаду, сообщил источник

Источник: силы сопротивления устроили засаду для талибов в провинции Баглан

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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КАБУЛ, 12 сен — РИА Новости. Между боевиками "Талибана"* и силами Фронта национального сопротивления Афганистана произошли столкновения в районе Андараб в провинции Баглан на границе с Панджшером, сообщил РИА Новости местный житель Муджахид Андараби.
"Одиннадцать талибов были ликвидированы, несколько получили ранения", — добавил собеседник агентства.
По его словам, талибы попали в засаду ополченцев. О потерях среди сил сопротивления Андараби ничего не известно.
В свою очередь, источник в комиссии по культуре в новом правительстве Афганистана заявил РИА Новости, что в Панджшере и Баглане боевых действий не было.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 16:28Захват власти в Афганистане талибами
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
В начале августа талибы на фоне вывода американских войск начали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны.
Седьмого сентября новые власти огласили состав временного правительства Афганистана. Возглавляет его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
В столице и ряде других городов страны прошли акции протеста, которые талибы разогнали силой.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанБаглан
 
 
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