https://ria.ru/20210911/zoloto-1749618781.html
Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое - РИА Новости, 11.09.2021
Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
Разница в цене между золотом и серебром - закономерный результат, рассказала агентству “Прайм” руководитель департамента мировых финансов Финансового... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T03:19
2021-09-11T03:19
2021-09-11T03:19
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Разница в цене между золотом и серебром - закономерный результат, рассказала агентству “Прайм” руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звонова.Первая причина – историческая. Золотые монеты всегда ценились выше серебряных, так как золото встречалось в природе гораздо реже, сказала эксперт.Вторая причина – технологическая. Золото труднее добывать.Третья причина – монетарная. Золото выполняло функцию денег, отметила Звонова.В финансовой системе до 1971 года действовал золотой стандарт. Затем США отменили привязку курса доллара к золоту, но оно сохранило монетарную функцию.Центральные банки государств хранят резервы в золотых слитках, а граждане держат сбережения золотых монетах. Золото - актив-убежище от инфляции и прочих рисков.Четвертая причина – финансовая. Монетарная природа золота стала причиной торговли им на биржах.Пятая причина – психологическая. Золото ассоциируется с богатством и успехом, заключила финансист.
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экономика, сша, россия
Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
Эксперт Звонова назвала три причины, по которым золото стоит дороже серебра
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.
Разница в цене между золотом и серебром - закономерный результат, рассказала агентству “Прайм”
руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звонова.
Первая причина – историческая. Золотые монеты всегда ценились выше серебряных, так как золото встречалось в природе гораздо реже, сказала эксперт.
Вторая причина – технологическая. Золото труднее добывать.
Третья причина – монетарная. Золото выполняло функцию денег, отметила Звонова.
В финансовой системе до 1971 года действовал золотой стандарт. Затем США отменили привязку курса доллара к золоту, но оно сохранило монетарную функцию.
Центральные банки государств хранят резервы в золотых слитках, а граждане держат сбережения золотых монетах. Золото - актив-убежище от инфляции и прочих рисков.
Четвертая причина – финансовая. Монетарная природа золота стала причиной торговли им на биржах.
Пятая причина – психологическая. Золото ассоциируется с богатством и успехом, заключила финансист.