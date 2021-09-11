https://ria.ru/20210911/zoloto-1749618781.html

Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое

Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое - РИА Новости, 11.09.2021

Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое

Разница в цене между золотом и серебром - закономерный результат, рассказала агентству “Прайм” руководитель департамента мировых финансов Финансового... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T03:19

2021-09-11T03:19

2021-09-11T03:19

экономика

сша

россия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Разница в цене между золотом и серебром - закономерный результат, рассказала агентству “Прайм” руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звонова.Первая причина – историческая. Золотые монеты всегда ценились выше серебряных, так как золото встречалось в природе гораздо реже, сказала эксперт.Вторая причина – технологическая. Золото труднее добывать.Третья причина – монетарная. Золото выполняло функцию денег, отметила Звонова.В финансовой системе до 1971 года действовал золотой стандарт. Затем США отменили привязку курса доллара к золоту, но оно сохранило монетарную функцию.Центральные банки государств хранят резервы в золотых слитках, а граждане держат сбережения золотых монетах. Золото - актив-убежище от инфляции и прочих рисков.Четвертая причина – финансовая. Монетарная природа золота стала причиной торговли им на биржах.Пятая причина – психологическая. Золото ассоциируется с богатством и успехом, заключила финансист.

https://ria.ru/20210901/zoloto-1748091479.html

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экономика, сша, россия