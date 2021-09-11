https://ria.ru/20210911/zavaly-1749621305.html
Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди - РИА Новости, 11.09.2021
Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
Четыре человека, среди них ребенок, могут находиться под завалами в доме под Ельцом, где взорвался бытовой газ, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T03:47
2021-09-11T03:47
2021-09-11T05:34
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Четыре человека, среди них ребенок, могут находиться под завалами в доме под Ельцом, где взорвался бытовой газ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поступила спасателям в 0.52 мск субботы. По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок."Под завалами могут находиться около четырех человек, есть один ребенок, по предварительной информации. Информации по погибшим не поступало", - сказал собеседник агентства.В доме прописаны 47 человек, сколько было эвакуировано - уточняется, так как не все проживали в доме.
https://ria.ru/20210911/vzryv-1749621120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
03:47 11.09.2021 (обновлено: 05:34 11.09.2021)
Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
Под завалами в доме под Ельцом могут находиться четыре человека, в том числе ребенок