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Захарова призвала жестче реагировать на притеснения российских СМИ
Захарова призвала жестче реагировать на притеснения российских СМИ - РИА Новости, 11.09.2021
Захарова призвала жестче реагировать на притеснения российских СМИ
Журналистское сообщество РФ должно было жестче реагировать еще на первые случаи притеснения российских СМИ за рубежом, как это было сделано, когда... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:36
2021-09-11T17:36
сша
нью-йорк (город)
теракты 11 сентября (2001)
мария захарова
россия
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СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Журналистское сообщество РФ должно было жестче реагировать еще на первые случаи притеснения российских СМИ за рубежом, как это было сделано, когда корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на мемориальные мероприятия в Нью-Йорке в годовщину терактов 11 сентября, а после волны критики эту аккредитацию предоставили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если бы в 2017 году, когда российские СМИ начали массово - вне профессиональной этики, здравого смысла и повестки дня - проходить через позорный строй за рубежом... Если бы в этот момент российское журналистское сообщество подвергло бы (остракизму) ... тех государственных деятелей в США, тех представителей "культуры отмены" - не показывали бы, не печатали, не ссылались бы на пресс-релизы и говорили бы, что, покуда вы не оставите наших коллег в покое, мы вас не видим, - всё бы было по-другому. И нам не пришлось бы отвечать так, как мы отвечаем сейчас", - сказала Захарова, выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".В качестве примера она привела историю с аккредитацией корреспондентов РИА Новости на церемонию памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке."Доказательство, очень простое: не аккредитовали на памятную церемонию у монумента, посвященного жертвам теракта 11 сентября, корреспондентов РИА Новости - вы же все встали как один и сказали, что это безобразие. Все написали - от новых медиа, до традиционных. Все, сегодня утром: "дорогой товарищ, приветствуем тебя на нашей церемонии". Тогда надо так действовать. Просто, наверное, вы не очень понимали масштабы происходящего. В этом сила: когда там наших бьют, надо отвечать всем миром наваливаясь", - добавила она.РИА Новости и издания Sputnik не впервые подвергаются политически мотивированным притеснениям за рубежом. Все эти случаи не оставались без ответной реакции.
https://ria.ru/20210910/lavrov-1749600141.html
https://ria.ru/20210902/rt-1748407682.html
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сша, нью-йорк (город), теракты 11 сентября (2001), мария захарова, россия
17:36 11.09.2021
 
Захарова призвала жестче реагировать на притеснения российских СМИ

Мария Захарова призвала журналистов жестче реагировать на притеснения российских СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Журналистское сообщество РФ должно было жестче реагировать еще на первые случаи притеснения российских СМИ за рубежом, как это было сделано, когда корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на мемориальные мероприятия в Нью-Йорке в годовщину терактов 11 сентября, а после волны критики эту аккредитацию предоставили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если бы в 2017 году, когда российские СМИ начали массово - вне профессиональной этики, здравого смысла и повестки дня - проходить через позорный строй за рубежом... Если бы в этот момент российское журналистское сообщество подвергло бы (остракизму) ... тех государственных деятелей в США, тех представителей "культуры отмены" - не показывали бы, не печатали, не ссылались бы на пресс-релизы и говорили бы, что, покуда вы не оставите наших коллег в покое, мы вас не видим, - всё бы было по-другому. И нам не пришлось бы отвечать так, как мы отвечаем сейчас", - сказала Захарова, выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
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В качестве примера она привела историю с аккредитацией корреспондентов РИА Новости на церемонию памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
"Доказательство, очень простое: не аккредитовали на памятную церемонию у монумента, посвященного жертвам теракта 11 сентября, корреспондентов РИА Новости - вы же все встали как один и сказали, что это безобразие. Все написали - от новых медиа, до традиционных. Все, сегодня утром: "дорогой товарищ, приветствуем тебя на нашей церемонии". Тогда надо так действовать. Просто, наверное, вы не очень понимали масштабы происходящего. В этом сила: когда там наших бьют, надо отвечать всем миром наваливаясь", - добавила она.
РИА Новости и издания Sputnik не впервые подвергаются политически мотивированным притеснениям за рубежом. Все эти случаи не оставались без ответной реакции.
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