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Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек - РИА Новости, 11.09.2021
Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
Семь человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области, из них пять... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T04:00
2021-09-11T04:00
2021-09-11T05:34
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области, из них пять госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди них один ребенок. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погибла женщина."Семеро пострадавших, из них пятеро госпитализированы", - сказал собеседник агентства.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома, под завалами могут находиться еще люди. Количество эвакуированных уточняется.
https://ria.ru/20210911/zaval-1749621421.html
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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
04:00 11.09.2021 (обновлено: 05:34 11.09.2021)
Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
В результате взрыва газа в двухэтажном доме под Ельцом семь человек получили травмы
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области, из них пять госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди них один ребенок. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погибла женщина.
"Семеро пострадавших, из них пятеро госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома, под завалами могут находиться еще люди. Количество эвакуированных уточняется.