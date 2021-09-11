https://ria.ru/20210911/vzryv-1749621799.html

Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек

Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек - РИА Новости, 11.09.2021

Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек

Семь человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области, из них пять... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T04:00

2021-09-11T04:00

2021-09-11T05:34

происшествия

елец

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области, из них пять госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди них один ребенок. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погибла женщина."Семеро пострадавших, из них пятеро госпитализированы", - сказал собеседник агентства.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома, под завалами могут находиться еще люди. Количество эвакуированных уточняется.

https://ria.ru/20210911/zaval-1749621421.html

елец

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом