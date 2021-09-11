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Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек - РИА Новости, 11.09.2021
Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
Семь человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области, из них пять... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T04:00
2021-09-11T05:34
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области, из них пять госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди них один ребенок. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погибла женщина."Семеро пострадавших, из них пятеро госпитализированы", - сказал собеседник агентства.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома, под завалами могут находиться еще люди. Количество эвакуированных уточняется.
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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
04:00 11.09.2021 (обновлено: 05:34 11.09.2021)
 
Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек

В результате взрыва газа в двухэтажном доме под Ельцом семь человек получили травмы

© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области, из них пять госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди них один ребенок. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погибла женщина.
"Семеро пострадавших, из них пятеро госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома, под завалами могут находиться еще люди. Количество эвакуированных уточняется.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
03:50
При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
 
ПроисшествияЕлецВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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