https://ria.ru/20210911/vzryv-1749621120.html
В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.09.2021
В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме под Ельцом, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T03:37
2021-09-11T03:37
2021-09-11T05:51
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749623917_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_ecc323fd899a8aa8cbe39da01bc109ed.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме под Ельцом, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района
https://ria.ru/20210911/vzryv-1749620480.html
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749623917_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_7395cf0a0f6066655818a385dcf52255.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
03:37 11.09.2021 (обновлено: 05:51 11.09.2021)
В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
Из-под завалов после взрыва газа в поселке под Ельцом извлекли шесть пострадавших