В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек

"В поселке Солидарность произошел взрыв бытового газа в двухподъездном двухэтажном многоквартирном доме. Пока у нас, по предварительным данным, шесть пострадавших извлекли. Еще под завалами люди есть. По погибшим информации пока не поступало", - сказал собеседник агентства.