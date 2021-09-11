https://ria.ru/20210911/vzlomy-1749628393.html

Эксперты заявили о росте числа незаконных проникновений в дома

Эксперты заявили о росте числа незаконных проникновений в дома - РИА Новости, 11.09.2021

Эксперты заявили о росте числа незаконных проникновений в дома

Резкое снижение температуры в начале сентября спровоцировало рост числа незаконных проникновений на объекты жилой и коммерческой недвижимости лиц без... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:08

2021-09-11T08:08

2021-09-11T08:08

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Резкое снижение температуры в начале сентября спровоцировало рост числа незаконных проникновений на объекты жилой и коммерческой недвижимости лиц без определенного места жительства, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем поставщике комплексных услуг по охране недвижимости компании "Delta Системы безопасности"."Первого сентября было зафиксировано на 9% больше тревожных вызовов, виновниками которых стали лица без определенного места жительства, чем 1 сентября прошлого года. 2 сентября рост составил уже 14%. Пик холодов пришелся на 3 сентября, и количество незаконных проникновений в этот день выросло на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года по всей территории РФ, при этом порядка 40% вызовов пришлось на Москву", - объяснили в компании.Там уточнили, что в течение года случаи несанкционированного проникновения на охраняемые объекты составляют порядка 10% от общего числа происшествий. "Традиционно сезон "ночлежек" лиц без определенного места жительства на охраняемых объектах, как жилых, так и коммерческих, начинается только в октябре, именно на этот месяц приходится пик правонарушений данного типа. И длится до декабря включительно. Однако уже за 9 месяцев этого года сотрудники Delta видят существенный прирост. Количество происшествий с участием бездомных составляет уже 14% от общего числа тревог, что на 2% больше чем за полный 2020 год, и на 4% больше, чем в 2019", - рассказали специалисты.Говоря о сезонности, можно проследить следующую тенденцию. В городском жилье лидируют летние месяцы, именно летом бездомные чаще всего проникают в жилые дома, что обусловлено, скорее всего, сезоном отпусков. В загородной недвижимости пик приходится на осень, так как россияне традиционно заканчивают дачный сезон и дома с участками остаются без присмотра. На объектах же коммерческой недвижимости лидируют вторая половина осени и первая половина зимы, в поисках теплого ночлега бездомные, как правило, "штурмуют" продуктовые магазины. На объекты данного типа приходится от 35% до 45% всех случаев.На втором месте по количеству незаконных проникновений лицами без определенного места жительства оказались непродуктовые торговые точки – порядка 30% всех случаев. А на третьем месте – банки и банкоматы, 17-20% случаев."Интересно, что в обеих столицах, Москве и Санкт-Петербурге, а также в курортной столице – Сочи, бездомные не отказывают себе в удовольствии "посещать" кафе и рестораны. Так, в одном из московских ресторанов мужчина без определенного места жительства не просто решил согреться, а занял свободный столик в рабочие часы и категорически отказывался уходить", - привели пример в компании.

https://realty.ria.ru/20210530/kvartiry-1734772513.html

https://ria.ru/20210909/krazha-1749288733.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва