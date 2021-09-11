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В Госдуме прокомментировали вызов посла США Салливана в МИД
В Госдуме прокомментировали вызов посла США Салливана в МИД - РИА Новости, 11.09.2021
В Госдуме прокомментировали вызов посла США Салливана в МИД
Вызов посла США Джона Салливана в МИД России - мера предупредительная: посол проинформирован, что Москва обладает доказательствами вмешательства в выборы с... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T00:37
2021-09-11T00:37
2021-09-11T05:13
сша
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джон салливан
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вызов посла США Джона Салливана в МИД России - мера предупредительная: посол проинформирован, что Москва обладает доказательствами вмешательства в выборы с участием американских IT-гигантов, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев.МИД ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.Политик добавил, что посол проинформирован о том, что Россия обладает неоспоримыми доказательствами о вмешательстве с американской стороны в выборный процесс при участии IT-гигантов."Сегодня в МИД России послу Салливану заявили, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения нашего законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму. Граждане России должны сделать свободный и самостоятельный выбор в ходе голосования, без давления и подсказок извне", - заключил парламентарий.
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сша, госдума рф, василий пискарев, джон салливан, россия
00:37 11.09.2021 (обновлено: 05:13 11.09.2021)
В Госдуме прокомментировали вызов посла США Салливана в МИД
Депутат Госдумы Пискарев назвал вызов посла США Салливана в МИД предупредительной мерой
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Вызов посла США
Джона Салливана в МИД России - мера предупредительная: посол проинформирован, что Москва обладает доказательствами вмешательства в выборы с участием американских IT-гигантов, заявил председатель комиссии Госдумы
по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев
.
МИД ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
"Вызов посла – мера предупредительная. Это значит, что вмешательство США в избирательный процесс в России давно перешло все допустимые границы. Ранее американской стороне уже были сделаны предупреждения как по парламентской линии, так и регулятором в адрес крупных IT-компаний", - цитирует Пискарева официальный Telegram-канал
комиссии.
Политик добавил, что посол проинформирован о том, что Россия обладает неоспоримыми доказательствами о вмешательстве с американской стороны в выборный процесс при участии IT-гигантов.
"Сегодня в МИД России послу Салливану заявили, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения нашего законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму. Граждане России должны сделать свободный и самостоятельный выбор в ходе голосования, без давления и подсказок извне", - заключил парламентарий.