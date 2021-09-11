https://ria.ru/20210911/vyzov-1749616986.html

В Госдуме прокомментировали вызов посла США Салливана в МИД

В Госдуме прокомментировали вызов посла США Салливана в МИД - РИА Новости, 11.09.2021

В Госдуме прокомментировали вызов посла США Салливана в МИД

Вызов посла США Джона Салливана в МИД России - мера предупредительная: посол проинформирован, что Москва обладает доказательствами вмешательства в выборы с... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T00:37

2021-09-11T00:37

2021-09-11T05:13

сша

госдума рф

василий пискарев

джон салливан

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вызов посла США Джона Салливана в МИД России - мера предупредительная: посол проинформирован, что Москва обладает доказательствами вмешательства в выборы с участием американских IT-гигантов, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев.МИД ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.Политик добавил, что посол проинформирован о том, что Россия обладает неоспоримыми доказательствами о вмешательстве с американской стороны в выборный процесс при участии IT-гигантов."Сегодня в МИД России послу Салливану заявили, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения нашего законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму. Граждане России должны сделать свободный и самостоятельный выбор в ходе голосования, без давления и подсказок извне", - заключил парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/sallivan-1749587716.html

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сша, госдума рф, василий пискарев, джон салливан, россия