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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/vaktsinatsiya-1749652430.html
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации - РИА Новости, 11.09.2021
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
Необходимо найти подходы к стимулированию вакцинации людей от коронавируса, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:00
2021-09-11T13:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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СУДАК (Крым), 10 сен - РИА Новости. Необходимо найти подходы к стимулированию вакцинации людей от коронавируса, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это социальный заказ общества – найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения",- сказала Попова в ходе своего выступления на фестивале "Таврида. АРТ".
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749573289.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:00 11.09.2021
 
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации

Глава Роспотребнадзора Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СУДАК (Крым), 10 сен - РИА Новости. Необходимо найти подходы к стимулированию вакцинации людей от коронавируса, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это социальный заказ общества – найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения",- сказала Попова в ходе своего выступления на фестивале "Таврида. АРТ".
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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