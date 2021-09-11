https://ria.ru/20210911/vaktsinatsiya-1749652430.html
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации - РИА Новости, 11.09.2021
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
Необходимо найти подходы к стимулированию вакцинации людей от коронавируса, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:00
2021-09-11T13:00
2021-09-11T13:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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СУДАК (Крым), 10 сен - РИА Новости. Необходимо найти подходы к стимулированию вакцинации людей от коронавируса, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это социальный заказ общества – найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения",- сказала Попова в ходе своего выступления на фестивале "Таврида. АРТ".
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749573289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
Глава Роспотребнадзора Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации