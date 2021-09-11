https://ria.ru/20210911/vaktsinatsiya-1749652430.html

Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации

Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации - РИА Новости, 11.09.2021

Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации

Необходимо найти подходы к стимулированию вакцинации людей от коронавируса, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:00

2021-09-11T13:00

2021-09-11T13:00

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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СУДАК (Крым), 10 сен - РИА Новости. Необходимо найти подходы к стимулированию вакцинации людей от коронавируса, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это социальный заказ общества – найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения",- сказала Попова в ходе своего выступления на фестивале "Таврида. АРТ".

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749573289.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19