https://ria.ru/20210911/ugroza-1749668387.html

НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма в Афганистане, заявила Меркель

НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма в Афганистане, заявила Меркель - РИА Новости, 11.09.2021

НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма в Афганистане, заявила Меркель

В Афганистане коалиция НАТО смогла победить угрожавший западным странам терроризм, но не достигла всех поставленных целей, заявила на брифинге в Варшаве с... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:47

2021-09-11T15:47

2021-09-11T16:40

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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варшава

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оон

талибан

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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. В Афганистане коалиция НАТО смогла победить угрожавший западным странам терроризм, но не достигла всех поставленных целей, заявила на брифинге в Варшаве с польским премьер-министром Матеушем Моравецким канцлер ФРГ Ангела Меркель.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210911/taliby-1749661839.html

афганистан

варшава

сша

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