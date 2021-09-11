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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210911/ugroza-1749668387.html
НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма в Афганистане, заявила Меркель
НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма в Афганистане, заявила Меркель - РИА Новости, 11.09.2021
НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма в Афганистане, заявила Меркель
В Афганистане коалиция НАТО смогла победить угрожавший западным странам терроризм, но не достигла всех поставленных целей, заявила на брифинге в Варшаве с... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:47
2021-09-11T16:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
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сша
оон
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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. В Афганистане коалиция НАТО смогла победить угрожавший западным странам терроризм, но не достигла всех поставленных целей, заявила на брифинге в Варшаве с польским премьер-министром Матеушем Моравецким канцлер ФРГ Ангела Меркель.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, нато, варшава, сша, оон, талибан, ангела меркель, матеуш моравецкий, мохаммад хасан ахунд
15:47 11.09.2021 (обновлено: 16:40 11.09.2021)
 
НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма в Афганистане, заявила Меркель

Канцлер ФРГ Меркель: НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма для Запада в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. В Афганистане коалиция НАТО смогла победить угрожавший западным странам терроризм, но не достигла всех поставленных целей, заявила на брифинге в Варшаве с польским премьер-министром Матеушем Моравецким канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Нам известно сейчас, что, хотя мы смогли победить терроризм в настоящее время, который представляет угрозу для нашей безопасности, мы не смогли достичь всех наших целей... С нашей немецкой перспективы сейчас важно попытаться сохранить то, чего нам удалось достичь: образование для девочек и подобные вещи", - заявила Меркель.
Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 14:34
В Панджшере заявили о продолжении борьбы с талибами, сообщили СМИ
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанНАТОВаршаваСШАООНТалибанАнгела МеркельМатеуш МоравецкийМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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