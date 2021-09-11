15:47 11.09.2021 (обновлено: 16:40 11.09.2021)
НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма в Афганистане, заявила Меркель
Канцлер ФРГ Меркель: НАТО смогла ликвидировать угрозу терроризма для Запада в Афганистане
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. В Афганистане коалиция НАТО смогла победить угрожавший западным странам терроризм, но не достигла всех поставленных целей, заявила на брифинге в Варшаве с польским премьер-министром Матеушем Моравецким канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Нам известно сейчас, что, хотя мы смогли победить терроризм в настоящее время, который представляет угрозу для нашей безопасности, мы не смогли достичь всех наших целей... С нашей немецкой перспективы сейчас важно попытаться сохранить то, чего нам удалось достичь: образование для девочек и подобные вещи", - заявила Меркель.
Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.