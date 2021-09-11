https://ria.ru/20210911/ugroza-1749623591.html
СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов - РИА Новости, 11.09.2021
СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
Обучавшиеся ЦРУ представители сил специального назначения Афганистана, помогавшие американцам при эвакуации из Кабула, получают угрозы от "Талибана"*, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T05:30
2021-09-11T05:30
2021-09-11T05:30
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оон
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афганистан
мохаммад хасан ахунд
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Обучавшиеся ЦРУ представители сил специального назначения Афганистана, помогавшие американцам при эвакуации из Кабула, получают угрозы от "Талибана"*, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.Как рассказал газете высокопоставленный чиновник, тренированные ЦРУ афганцы помогли при эвакуации около 2000 американцев, а также 5500 сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганцев, которые могли столкнуться с расправой талибов. По словам источника, талибы установили личности некоторых членов этих формирований и начали отправлять сообщения, в которых угрожали убить их вместе с семьями.Он также рассказал изданию, что во время наступления талибов большая часть этих сил была дислоцирована на юге страны, но направилась в Кабул, чтобы помочь при эвакуации. Некоторым пришлось добираться до столицы "боем", сказал чиновник.Несколько чиновников сообщили изданию, что без помощи таких обученных бойцов эвакуация США из Афганистана прошла бы с еще большими трудностями. Газета не уточняет, сколько таких афганцев могли остаться в стране, но отмечает, что процесс переселения в США идет медленно и сопряжен с бюрократическими трудностями.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210831/voennye-1748083973.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
Washington Post: помогавшие США при эвакуации афганцы получают угрозы от талибов
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.
Обучавшиеся ЦРУ представители сил специального назначения Афганистана, помогавшие американцам при эвакуации из Кабула, получают угрозы от "Талибана"*, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на американских чиновников.
Как рассказал газете высокопоставленный чиновник, тренированные ЦРУ афганцы помогли при эвакуации около 2000 американцев, а также 5500 сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганцев, которые могли столкнуться с расправой талибов. По словам источника, талибы установили личности некоторых членов этих формирований и начали отправлять сообщения, в которых угрожали убить их вместе с семьями.
Он также рассказал изданию, что во время наступления талибов большая часть этих сил была дислоцирована на юге страны, но направилась в Кабул, чтобы помочь при эвакуации. Некоторым пришлось добираться до столицы "боем", сказал чиновник.
Несколько чиновников сообщили изданию, что без помощи таких обученных бойцов эвакуация США
из Афганистана прошла бы с еще большими трудностями. Газета не уточняет, сколько таких афганцев могли остаться в стране, но отмечает, что процесс переселения в США идет медленно и сопряжен с бюрократическими трудностями.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
*Запрещенная в России террористическая организация.