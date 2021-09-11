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В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября

В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021

В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября

Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:48

2021-09-11T15:48

2021-09-11T16:52

в мире

нью-йорк (город)

теракты 11 сентября (2001)

сша

джо байден

барак обама

билл клинтон

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.В 8.46 (15.46 мск), когда 20 лет назад первый захваченный террористами самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого началась процедура зачитывания имен погибших.К трибуне вышли по два человека. В первой паре оказалась сестра Владимира Савинкина, который прибыл в США с Украины. "Мы тебя очень любим, Владик, и помним. Передай папе привет", - произнесла женщина по-русски.Временами родные погибших, зачитывающие их имена, срываются на плач. Многие в толпе многие держат на руках детей, которые в 2001 году еще не родились. "Я люблю свою маму и хочу, чтобы она ожила", - кричит девочка лет пяти на руках у женщины. После терактов 11 сентября многие жители Нью-Йорка умерли спустя годы от заболеваний, вызванных токсичной пылью, которая висела над городом после взрывов.Среди участников церемонии видны президент США Джо Байден и экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нью-йорк (город), теракты 11 сентября (2001), сша, джо байден, барак обама, билл клинтон