https://ria.ru/20210911/tseremoniya-1749668491.html
В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября
В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021
В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября
Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:48
2021-09-11T15:48
2021-09-11T16:52
в мире
нью-йорк (город)
теракты 11 сентября (2001)
сша
джо байден
барак обама
билл клинтон
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.В 8.46 (15.46 мск), когда 20 лет назад первый захваченный террористами самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого началась процедура зачитывания имен погибших.К трибуне вышли по два человека. В первой паре оказалась сестра Владимира Савинкина, который прибыл в США с Украины. "Мы тебя очень любим, Владик, и помним. Передай папе привет", - произнесла женщина по-русски.Временами родные погибших, зачитывающие их имена, срываются на плач. Многие в толпе многие держат на руках детей, которые в 2001 году еще не родились. "Я люблю свою маму и хочу, чтобы она ожила", - кричит девочка лет пяти на руках у женщины. После терактов 11 сентября многие жители Нью-Йорка умерли спустя годы от заболеваний, вызванных токсичной пылью, которая висела над городом после взрывов.Среди участников церемонии видны президент США Джо Байден и экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
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РИА Новости
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в мире, нью-йорк (город), теракты 11 сентября (2001), сша, джо байден, барак обама, билл клинтон
15:48 11.09.2021 (обновлено: 16:52 11.09.2021)
В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября
Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября началась со слов на русском языке
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости.
Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.
В 8.46 (15.46 мск), когда 20 лет назад первый захваченный террористами самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого началась процедура зачитывания имен погибших.
К трибуне вышли по два человека. В первой паре оказалась сестра Владимира Савинкина, который прибыл в США
с Украины. "Мы тебя очень любим, Владик, и помним. Передай папе привет", - произнесла женщина по-русски.
Временами родные погибших, зачитывающие их имена, срываются на плач. Многие в толпе многие держат на руках детей, которые в 2001 году еще не родились. "Я люблю свою маму и хочу, чтобы она ожила", - кричит девочка лет пяти на руках у женщины. После терактов 11 сентября многие жители Нью-Йорка умерли спустя годы от заболеваний, вызванных токсичной пылью, которая висела над городом после взрывов.
Среди участников церемонии видны президент США Джо Байден и экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.