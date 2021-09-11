Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210911/tseremoniya-1749668491.html
В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября
В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021
В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября
Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:48
2021-09-11T16:52
в мире
нью-йорк (город)
теракты 11 сентября (2001)
сша
джо байден
барак обама
билл клинтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155331/80/1553318022_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_681210d39e4852dc388632959e42348c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.В 8.46 (15.46 мск), когда 20 лет назад первый захваченный террористами самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого началась процедура зачитывания имен погибших.К трибуне вышли по два человека. В первой паре оказалась сестра Владимира Савинкина, который прибыл в США с Украины. "Мы тебя очень любим, Владик, и помним. Передай папе привет", - произнесла женщина по-русски.Временами родные погибших, зачитывающие их имена, срываются на плач. Многие в толпе многие держат на руках детей, которые в 2001 году еще не родились. "Я люблю свою маму и хочу, чтобы она ожила", - кричит девочка лет пяти на руках у женщины. После терактов 11 сентября многие жители Нью-Йорка умерли спустя годы от заболеваний, вызванных токсичной пылью, которая висела над городом после взрывов.Среди участников церемонии видны президент США Джо Байден и экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/80/1553318022_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_8a9e4e3bf7013ee157e25cf93a6c7b4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нью-йорк (город), теракты 11 сентября (2001), сша, джо байден, барак обама, билл клинтон
15:48 11.09.2021 (обновлено: 16:52 11.09.2021)
 
В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября началась со слов на русском языке

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.
В 8.46 (15.46 мск), когда 20 лет назад первый захваченный террористами самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого началась процедура зачитывания имен погибших.
К трибуне вышли по два человека. В первой паре оказалась сестра Владимира Савинкина, который прибыл в США с Украины. "Мы тебя очень любим, Владик, и помним. Передай папе привет", - произнесла женщина по-русски.
Временами родные погибших, зачитывающие их имена, срываются на плач. Многие в толпе многие держат на руках детей, которые в 2001 году еще не родились. "Я люблю свою маму и хочу, чтобы она ожила", - кричит девочка лет пяти на руках у женщины. После терактов 11 сентября многие жители Нью-Йорка умерли спустя годы от заболеваний, вызванных токсичной пылью, которая висела над городом после взрывов.
Среди участников церемонии видны президент США Джо Байден и экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
 
В миреНью-Йорк (город)Теракты 11 сентября (2001)СШАДжо БайденБарак ОбамаБилл Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В небе Манхеттена появились два мощных луча света
05:29В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
05:20В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
05:05СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
04:32Строительство новых городов в Сибири сократит миграцию молодежи в Москву
04:27На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
04:20На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
04:06ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
03:44В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей
03:44Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
03:36В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
03:21Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам
03:19Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
02:37Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
02:32Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
02:17Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения жилья для пенсионеров
02:17В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
02:08Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
01:41Российская армия получит более 240 новейших танков
01:21СМИ: при атаке на аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане никто не пострадал
Лента новостейМолния