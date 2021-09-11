Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210911/tokio-1749677560.html
В Токио после наезда такси на пешеходов погиб человек
В Токио после наезда такси на пешеходов погиб человек - РИА Новости, 11.09.2021
В Токио после наезда такси на пешеходов погиб человек
Такси в Токио выехало на тротуар и врезалось в пешеходов, в результате один человек погиб, пятеро пострадали, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:49
2021-09-11T16:49
в мире
токио
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156038/25/1560382520_0:215:2049:1367_1920x0_80_0_0_629de2f4a94589637ff82031a37cb093.jpg
ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Такси в Токио выехало на тротуар и врезалось в пешеходов, в результате один человек погиб, пятеро пострадали, сообщило агентство Киодо.Погибла одна из пешеходов, 73-летняя женщина. Водитель находится без сознания, его состояние оценивается как тяжелое. Сообщается также, что в тяжелом состоянии находится и пассажир такси, 30-летний мужчина. Еще три человека, включая 9-летнего ребенка, получили ранения.Возбуждено дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения. При этом указывается, что водителю 64 года, а на табло автомобиля, где обычно высвечивается занято такси или свободно, горел сигнал SOS, который включается при чрезвычайных происшествиях. Полиция выясняет, не было ли у водителя проблем со здоровьем.Очевидцы сообщают, что непосредственно перед ДТП такси стояло в ожидании зеленого сигнала светофора. Затем неожиданно сорвалось с места, сигналя при этом. Следа торможения не обнаружено.Полиция выясняет причины происшествия.
https://ria.ru/20210911/tokio-1749653947.html
https://ria.ru/20210726/naezd-1742879287.html
токио
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156038/25/1560382520_109:0:1932:1367_1920x0_80_0_0_4e720a13f895e555297688cdeabebfb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, токио, япония
16:49 11.09.2021
 
В Токио после наезда такси на пешеходов погиб человек

Такси в Токио выехало на тротуар и врезалось в пешеходов, погиб человек

© Depositphotos / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Depositphotos / beibaoke
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Такси в Токио выехало на тротуар и врезалось в пешеходов, в результате один человек погиб, пятеро пострадали, сообщило агентство Киодо.
Погибла одна из пешеходов, 73-летняя женщина. Водитель находится без сознания, его состояние оценивается как тяжелое. Сообщается также, что в тяжелом состоянии находится и пассажир такси, 30-летний мужчина. Еще три человека, включая 9-летнего ребенка, получили ранения.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 13:08
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
Возбуждено дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения. При этом указывается, что водителю 64 года, а на табло автомобиля, где обычно высвечивается занято такси или свободно, горел сигнал SOS, который включается при чрезвычайных происшествиях. Полиция выясняет, не было ли у водителя проблем со здоровьем.
Очевидцы сообщают, что непосредственно перед ДТП такси стояло в ожидании зеленого сигнала светофора. Затем неожиданно сорвалось с места, сигналя при этом. Следа торможения не обнаружено.
Полиция выясняет причины происшествия.
Польская полиция в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 10:56
В Польше задержали водителя, пытавшегося сбить пешеходов на пляже
 
В миреТокиоЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В небе над Манхеттеном появились два мощных луча света
05:29В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
05:20В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
05:05СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
04:32Строительство новых городов в Сибири сократит миграцию молодежи в Москву
04:27На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
04:20На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
04:06ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
03:44В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей
03:44Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
03:36В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
03:21Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам
03:19Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
02:37Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
02:32Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
02:17Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения жилья для пенсионеров
02:17В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
02:08Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
01:41Российская армия получит более 240 новейших танков
01:21СМИ: при атаке на аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане никто не пострадал
Лента новостейМолния