https://ria.ru/20210911/tokio-1749677560.html

В Токио после наезда такси на пешеходов погиб человек

В Токио после наезда такси на пешеходов погиб человек - РИА Новости, 11.09.2021

В Токио после наезда такси на пешеходов погиб человек

Такси в Токио выехало на тротуар и врезалось в пешеходов, в результате один человек погиб, пятеро пострадали, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:49

2021-09-11T16:49

2021-09-11T16:49

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ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Такси в Токио выехало на тротуар и врезалось в пешеходов, в результате один человек погиб, пятеро пострадали, сообщило агентство Киодо.Погибла одна из пешеходов, 73-летняя женщина. Водитель находится без сознания, его состояние оценивается как тяжелое. Сообщается также, что в тяжелом состоянии находится и пассажир такси, 30-летний мужчина. Еще три человека, включая 9-летнего ребенка, получили ранения.Возбуждено дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения. При этом указывается, что водителю 64 года, а на табло автомобиля, где обычно высвечивается занято такси или свободно, горел сигнал SOS, который включается при чрезвычайных происшествиях. Полиция выясняет, не было ли у водителя проблем со здоровьем.Очевидцы сообщают, что непосредственно перед ДТП такси стояло в ожидании зеленого сигнала светофора. Затем неожиданно сорвалось с места, сигналя при этом. Следа торможения не обнаружено.Полиция выясняет причины происшествия.

https://ria.ru/20210911/tokio-1749653947.html

https://ria.ru/20210726/naezd-1742879287.html

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в мире, токио, япония