https://ria.ru/20210911/terakty-1749628886.html

Архитектор рассказал, как его макеты помогли спасателям после терактов 9/11

Архитектор рассказал, как его макеты помогли спасателям после терактов 9/11 - РИА Новости, 11.09.2021

Архитектор рассказал, как его макеты помогли спасателям после терактов 9/11

Архитектор Иржи Боудник сразу после теракта 9/11 создал анимационные 3D-макеты разрушенных зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ), которые помогли пожарным... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:13

2021-09-11T08:13

2021-09-11T08:13

в мире

вашингтон (город)

пенсильвания

питтсбург

министерство обороны сша

теракты 11 сентября (2001)

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ПРАГА, 11 сен - РИА Новости. Архитектор Иржи Боудник сразу после теракта 9/11 создал анимационные 3D-макеты разрушенных зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ), которые помогли пожарным при поиске оставшихся в живых людей, рассказал он РИА Новости.Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека."Когда я на другой день после терактов оказался в развалинах ВТЦ, где уже работали сотни таких же, как я, волонтеров, поскольку техника не могла пока сюда попасть, то обратил внимание на хаотичность в действиях пожарных. Как оказалось, они не могли разобраться в конструкции зданий, не знали, куда им, прежде всего, надо продвигаться в поисках оставшихся в живых людей, какая опасность и в каком месте им может грозить", - говорит Боудек.Дело было в том, что те пожарные, которые курировали район с комплексом ВТЦ и ориентировались в его зданиях, прибыли сюда после терактов первыми и в большинстве своем погибли при падении башен. А теперь здесь работали пожарные из других районов Нью-Йорка и из других городов штата Нью-Джерси, для них многое в развалинах зданий было загадкой.Утром Боудник принес все это руководителям пожарных и вместе с ними стал шаг за шагом "продвигаться" по смоделированным этажам зданий, предполагая, в каких завалах еще можно найти выживших людей, а в каких спасателей подстерегает опасность."Первые макеты были бумажными, последующие - уже компьютерные, анимационные, то есть показывали коллапс зданий в уже состоявшемся, а также в еще потенциальном движении. Думаю, что мои макеты действительно помогли сохранить жизни и здоровье многих пожарных. Вот только находки живых людей под обломками, к сожалению, случились лишь в первые два дня после трагедии. Потом спасатели находили уже лишь мертвые тела", - говорит проживающий ныне в Чехии Боудник.

https://ria.ru/20210911/bashni-1749620943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/bashni-1749501570.html

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в мире, вашингтон (город), пенсильвания, питтсбург, министерство обороны сша, теракты 11 сентября (2001)