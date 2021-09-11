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https://ria.ru/20210911/terakty-1749628886.html
Архитектор рассказал, как его макеты помогли спасателям после терактов 9/11
Архитектор рассказал, как его макеты помогли спасателям после терактов 9/11 - РИА Новости, 11.09.2021
Архитектор рассказал, как его макеты помогли спасателям после терактов 9/11
Архитектор Иржи Боудник сразу после теракта 9/11 создал анимационные 3D-макеты разрушенных зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ), которые помогли пожарным... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:13
2021-09-11T08:13
в мире
вашингтон (город)
пенсильвания
питтсбург
министерство обороны сша
теракты 11 сентября (2001)
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ПРАГА, 11 сен - РИА Новости. Архитектор Иржи Боудник сразу после теракта 9/11 создал анимационные 3D-макеты разрушенных зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ), которые помогли пожарным при поиске оставшихся в живых людей, рассказал он РИА Новости.Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека."Когда я на другой день после терактов оказался в развалинах ВТЦ, где уже работали сотни таких же, как я, волонтеров, поскольку техника не могла пока сюда попасть, то обратил внимание на хаотичность в действиях пожарных. Как оказалось, они не могли разобраться в конструкции зданий, не знали, куда им, прежде всего, надо продвигаться в поисках оставшихся в живых людей, какая опасность и в каком месте им может грозить", - говорит Боудек.Дело было в том, что те пожарные, которые курировали район с комплексом ВТЦ и ориентировались в его зданиях, прибыли сюда после терактов первыми и в большинстве своем погибли при падении башен. А теперь здесь работали пожарные из других районов Нью-Йорка и из других городов штата Нью-Джерси, для них многое в развалинах зданий было загадкой.Утром Боудник принес все это руководителям пожарных и вместе с ними стал шаг за шагом "продвигаться" по смоделированным этажам зданий, предполагая, в каких завалах еще можно найти выживших людей, а в каких спасателей подстерегает опасность."Первые макеты были бумажными, последующие - уже компьютерные, анимационные, то есть показывали коллапс зданий в уже состоявшемся, а также в еще потенциальном движении. Думаю, что мои макеты действительно помогли сохранить жизни и здоровье многих пожарных. Вот только находки живых людей под обломками, к сожалению, случились лишь в первые два дня после трагедии. Потом спасатели находили уже лишь мертвые тела", - говорит проживающий ныне в Чехии Боудник.
https://ria.ru/20210911/bashni-1749620943.html
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в мире, вашингтон (город), пенсильвания, питтсбург, министерство обороны сша, теракты 11 сентября (2001)
08:13 11.09.2021
 
Архитектор рассказал, как его макеты помогли спасателям после терактов 9/11

Архитектор Иржи Боудник рассказал, как макеты ВТЦ помогли спасателям после терактов 9/11

© REUTERS / Peter MorganПожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Пожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Peter Morgan
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ПРАГА, 11 сен - РИА Новости. Архитектор Иржи Боудник сразу после теракта 9/11 создал анимационные 3D-макеты разрушенных зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ), которые помогли пожарным при поиске оставшихся в живых людей, рассказал он РИА Новости.
Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
"Когда я на другой день после терактов оказался в развалинах ВТЦ, где уже работали сотни таких же, как я, волонтеров, поскольку техника не могла пока сюда попасть, то обратил внимание на хаотичность в действиях пожарных. Как оказалось, они не могли разобраться в конструкции зданий, не знали, куда им, прежде всего, надо продвигаться в поисках оставшихся в живых людей, какая опасность и в каком месте им может грозить", - говорит Боудек.
Дело было в том, что те пожарные, которые курировали район с комплексом ВТЦ и ориентировались в его зданиях, прибыли сюда после терактов первыми и в большинстве своем погибли при падении башен. А теперь здесь работали пожарные из других районов Нью-Йорка и из других городов штата Нью-Джерси, для них многое в развалинах зданий было загадкой.
"И тогда мне пришла идея смоделировать коллапс, которому подверглись здания ВТЦ. Пригодилось удостоверение менеджера проекта по строительству здания Федерального суда, которым я работал до трагедии. Благодаря ему, удалось прорваться в мобильный центр полиции, расположившийся по соседству с развалинами ВТЦ, и выпросить на один час имевшиеся всего в одном экземпляре планы зданий ВТЦ. Я скопировал эти планы, нашел также множество фотографий еще не разрушенных зданий ВТЦ и за ночь соорудил их действующие макеты", - вспоминает архитектор.
Утром Боудник принес все это руководителям пожарных и вместе с ними стал шаг за шагом "продвигаться" по смоделированным этажам зданий, предполагая, в каких завалах еще можно найти выживших людей, а в каких спасателей подстерегает опасность.
"Первые макеты были бумажными, последующие - уже компьютерные, анимационные, то есть показывали коллапс зданий в уже состоявшемся, а также в еще потенциальном движении. Думаю, что мои макеты действительно помогли сохранить жизни и здоровье многих пожарных. Вот только находки живых людей под обломками, к сожалению, случились лишь в первые два дня после трагедии. Потом спасатели находили уже лишь мертвые тела", - говорит проживающий ныне в Чехии Боудник.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
06:00
20 лет без башен-близнецов: годовщина теракта 11 сентября
 
В миреВашингтон (город)ПенсильванияПиттсбургМинистерство обороны СШАТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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