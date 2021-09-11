https://ria.ru/20210911/sobyanin-1749644869.html

Собянин рассказал об улучшении экологической ситуации в Москве

Собянин рассказал об улучшении экологической ситуации в Москве - РИА Новости, 11.09.2021

Собянин рассказал об улучшении экологической ситуации в Москве

Экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается с каждым годом, на это влияет переход на экологическую промышленность, новая транспортная политика и... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:48

2021-09-11T11:48

2021-09-11T12:11

общество

москва

владимир путин

сергей собянин

московский нпз

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россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается с каждым годом, на это влияет переход на экологическую промышленность, новая транспортная политика и массовая высадка зеленых насаждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Вообще обыденно считается, что большие города обречены на плохую экологию и чем больше город, тем хуже экология. На самом деле современные города могут сломать эту тенденцию. За счет чего? За счет того, что промышленность должна быть экологически чистой", - отметил мэр.Он напомнил президенту, что они вместе открывали новые корпуса Московского нефтеперерабатывающего завода, новые технологические линии."Они на 99% убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше, и дальше продолжают модернизацию завода. Это был один из самых главных загрязнителей воздуха города. Плюс реконструкция городских очистных сооружений – тоже важнейшая тема", - сказал Собянин.Москва, по словам, Собянина, одна из первых благодаря реконструкции Московского НПЗ ввела требования по стандарту Евро-5 по топливу. "Плюс ограничили въезд машин с двигателями ниже Евро-3, Евро-2 в соответствующие зоны Москвы. За это время мы высадили порядка 10 миллионов деревьев и кустарников в Москве", - сказал Собянин.В городе действует программа замены общественного транспорта."Вначале мы сменили автобусы с допотопных двигателей Евро-2 до Евро-4, Евро-5, а сейчас начали их перевод на электробусы. Создали в России на базе "КамАЗа" и "ГАЗа", двух производителей, которые сегодня создают одни из лучших машин в мире, электробусы. Это новая отрасль, по сути дела, родилась, и до конца года уже в Москве их будет ходить около тысячи", - сказал Собянин.По его словам, все это вместе дает неплохой результат: в столице где-то в полтора-два раза уменьшилось количество вредных выбросов. Особенно, по мнению Собянина, это важно возле городских магистралей, проспектов, где больше всего проходит машин. Там уменьшение произошло в два-три раза."Поэтому, конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается. Благодаря всем: и автомобилистам, которые сегодня берут машины лучшего качества, городскому транспорту, городским программам – все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее экология будет улучшаться", - заключил мэр.

https://ria.ru/20210911/putin-1749643980.html

https://ria.ru/20210910/goroda-1749478942.html

https://ria.ru/20210910/reki-1749474987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, владимир путин, сергей собянин, московский нпз, группа газ, россия