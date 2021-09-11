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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210911/shvetsiya-1749674745.html
Глава МИД Швеции назвала причину неудачи Запада в Афганистане
Глава МИД Швеции назвала причину неудачи Запада в Афганистане - РИА Новости, 11.09.2021
Глава МИД Швеции назвала причину неудачи Запада в Афганистане
Глава МИД Швеции Анна Линде заявила, что отсутствие должного внимания к гражданскому обществу в Афганистане со стороны Запада послужило причиной неудачи его... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:35
2021-09-11T16:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
швеция
мид швеции
аль-каида
анн линде (мид швеции)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анна Линде заявила, что отсутствие должного внимания к гражданскому обществу в Афганистане со стороны Запада послужило причиной неудачи его присутствия там и быстрого падения демократических ценностей."Я считаю, что необходимо было уделить больше внимания гражданскому обществу (в Афганистане) и взаимодействию с ним, с местным населением", - сказала Анна Линде в эфире Sveriges Radio в субботу.По мнению Линде, основные цели пребывания шведов в Афганистане - достижение демократии, прав человека в этой стране и стабильности - так и не были реализованы. При этом Линде отметила, что не считает итог шведской миссии в Афганистане полным провалом.Глава МИД также подчеркнула, что события в Афганистане повлияют на характер внешней политики Швеции, так как теперь, по мнению Линде, северной стране будет сложнее участвовать в военных операциях.США и их союзники по НАТО, в том числе и Швеция, начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный членами террористической организации "Аль-Каида"*. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволили союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". Ее основной задачей было обучение и подготовка афганских сил безопасности.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенное в России террористическое движение
https://ria.ru/20210911/ugroza-1749668387.html
https://ria.ru/20210911/taliby-1749661839.html
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в мире, сша, талибан, швеция, мид швеции, аль-каида, анн линде (мид швеции), россия, мохаммад хасан ахунд
16:35 11.09.2021
 
Глава МИД Швеции назвала причину неудачи Запада в Афганистане

Глава МИД Швеции Линде назвала причину неудачи западной коалиции в Афганистане

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анна Линде заявила, что отсутствие должного внимания к гражданскому обществу в Афганистане со стороны Запада послужило причиной неудачи его присутствия там и быстрого падения демократических ценностей.
"Я считаю, что необходимо было уделить больше внимания гражданскому обществу (в Афганистане) и взаимодействию с ним, с местным населением", - сказала Анна Линде в эфире Sveriges Radio в субботу.
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 15:47Захват власти в Афганистане талибами
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По мнению Линде, основные цели пребывания шведов в Афганистане - достижение демократии, прав человека в этой стране и стабильности - так и не были реализованы. При этом Линде отметила, что не считает итог шведской миссии в Афганистане полным провалом.
Глава МИД также подчеркнула, что события в Афганистане повлияют на характер внешней политики Швеции, так как теперь, по мнению Линде, северной стране будет сложнее участвовать в военных операциях.
США и их союзники по НАТО, в том числе и Швеция, начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный членами террористической организации "Аль-Каида"*. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволили союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". Ее основной задачей было обучение и подготовка афганских сил безопасности.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенное в России террористическое движение
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 14:34
В Панджшере заявили о продолжении борьбы с талибами, сообщили СМИ
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанШвецияМИД ШвецииАль-КаидаАнн Линде (МИД Швеции)РоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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