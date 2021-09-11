https://ria.ru/20210911/shampanskoe-1749667328.html

Поставки шампанского в Россию возобновят с 15 сентября

Поставки шампанского в Россию возобновят с 15 сентября - РИА Новости, 11.09.2021

Поставки шампанского в Россию возобновят с 15 сентября

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на управляющих... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:39

2021-09-11T15:39

2021-09-11T15:39

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на управляющих организации."Отмена приостановки экспорта является мерой восстановлений мира, которая усиливает наше желание не обращаться во Всемирную торговую организацию. Мы будем уважать новый закон... Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников", - заявил агентству сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.При этом, по его словам, приостановили поставки в Россию "не менее 95% торговых домов"."Отрасль в Шампани продает на российском рынке около 1,5 миллиона бутылок, или 0,5% от общего рынка. Но это имиджевый рынок, где шампанское продается по довольно высокой цене", - отметил он.Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

https://ria.ru/20210823/shampanskoe-1746799333.html

https://ria.ru/20210705/markirovka-1739900174.html

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экономика, франция, россия