https://ria.ru/20210911/samolet-1749665197.html
МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем - РИА Новости, 11.09.2021
МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Баренцевым морем для сопровождения самолета патрульной авиации P-3C "Орион" ВВС Норвегии, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:15
2021-09-11T15:15
2021-09-11T15:34
безопасность
миг-31
баренцево море
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россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Баренцевым морем для сопровождения самолета патрульной авиации P-3C "Орион" ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной.Дежуривший экипаж идентифицировал цель и вылетел, чтобы не допустить нарушения границы.После разворота иностранного военного самолета МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что действия российской стороны соответствовали всем международным правилам использования воздушного пространства.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.
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безопасность, миг-31, баренцево море, норвегия, россия
15:15 11.09.2021 (обновлено: 15:34 11.09.2021)
МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем