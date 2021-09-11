https://ria.ru/20210911/samolet-1749665197.html

МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем - РИА Новости, 11.09.2021

МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Баренцевым морем для сопровождения самолета патрульной авиации P-3C "Орион" ВВС Норвегии, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:15

2021-09-11T15:15

2021-09-11T15:34

безопасность

миг-31

баренцево море

норвегия

россия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Баренцевым морем для сопровождения самолета патрульной авиации P-3C "Орион" ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной.Дежуривший экипаж идентифицировал цель и вылетел, чтобы не допустить нарушения границы.После разворота иностранного военного самолета МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что действия российской стороны соответствовали всем международным правилам использования воздушного пространства.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.

https://ria.ru/20210911/ucheniya-1749647846.html

баренцево море

норвегия

россия

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безопасность, миг-31, баренцево море, норвегия, россия