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Сообщение о блокировке сайта свердловской "Областной газеты" опровергли
Сообщение о блокировке сайта свердловской "Областной газеты" опровергли - РИА Новости, 11.09.2021
Сообщение о блокировке сайта свердловской "Областной газеты" опровергли
Руководитель управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков опроверг РИА Новости сообщения о блокировке сайта свердловской "Областной газеты". РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:39
2021-09-11T16:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков опроверг РИА Новости сообщения о блокировке сайта свердловской "Областной газеты".Ранее главред "Областной газеты" Дмитрий Полянин написал в Facebook, что сайт издания заблокирован и внесен в реестр запрещенных из-за материала, "по которому состоялось пять судебных процессов и принято окончательное решение в пользу" газеты. Позже на сайте газеты появилось сообщение о разблокировке."Данный сайт не содержится в выгрузке запрещенных ресурсов. Настоятельно рекомендуем проверять распространяемую информацию на предмет ее достоверности. Это прямая обязанность журналиста в соответствии с положениями статьи 49 закона о СМИ", - сказал Ермаков.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:39 11.09.2021
 
Сообщение о блокировке сайта свердловской "Областной газеты" опровергли

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта свердловской "Областной газеты"

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков опроверг РИА Новости сообщения о блокировке сайта свердловской "Областной газеты".
Ранее главред "Областной газеты" Дмитрий Полянин написал в Facebook, что сайт издания заблокирован и внесен в реестр запрещенных из-за материала, "по которому состоялось пять судебных процессов и принято окончательное решение в пользу" газеты. Позже на сайте газеты появилось сообщение о разблокировке.
"Данный сайт не содержится в выгрузке запрещенных ресурсов. Настоятельно рекомендуем проверять распространяемую информацию на предмет ее достоверности. Это прямая обязанность журналиста в соответствии с положениями статьи 49 закона о СМИ", - сказал Ермаков.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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