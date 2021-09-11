https://ria.ru/20210911/roskomnadzor-1749675438.html
Сообщение о блокировке сайта свердловской "Областной газеты" опровергли
Сообщение о блокировке сайта свердловской "Областной газеты" опровергли - РИА Новости, 11.09.2021
Сообщение о блокировке сайта свердловской "Областной газеты" опровергли
Руководитель управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков опроверг РИА Новости сообщения о блокировке сайта свердловской "Областной газеты". РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:39
2021-09-11T16:39
2021-09-11T16:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков опроверг РИА Новости сообщения о блокировке сайта свердловской "Областной газеты".Ранее главред "Областной газеты" Дмитрий Полянин написал в Facebook, что сайт издания заблокирован и внесен в реестр запрещенных из-за материала, "по которому состоялось пять судебных процессов и принято окончательное решение в пользу" газеты. Позже на сайте газеты появилось сообщение о разблокировке."Данный сайт не содержится в выгрузке запрещенных ресурсов. Настоятельно рекомендуем проверять распространяемую информацию на предмет ее достоверности. Это прямая обязанность журналиста в соответствии с положениями статьи 49 закона о СМИ", - сказал Ермаков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Сообщение о блокировке сайта свердловской "Областной газеты" опровергли
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта свердловской "Областной газеты"