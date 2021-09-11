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Бастрыкин дал поручения по инциденту с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре
Бастрыкин дал поручения по инциденту с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре - РИА Новости, 11.09.2021
Бастрыкин дал поручения по инциденту с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре
Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения двухлетнего ребенка в детсаду в Краснодаре,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:41
2021-09-11T20:41
происшествия
краснодарский край
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения двухлетнего ребенка в детсаду в Краснодаре, сообщается на сайте СК РФ.По данным на сайте, 8 сентября детском саду двухлетний мальчик получил ушибы и ссадины из-за нападения других детей. Воспитатели оказали мальчику необходимую помощь. По данному факту следственное управление организовало проверку."Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить об обстоятельствах причинения повреждений малолетнему мальчику в частном детском саду", - говорится в сообщении.В одном из частных детсадов Краснодара произошёл инцидент, который попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из малышей поколачивает другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на маму сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, узнала о нем она только после просмотра записи видеокамер. Женщина задаётся вопросом, где были воспитатели в тот момент, когда её сына били, и сообщает, что у мальчика задержка в развитии речи.
https://ria.ru/20210707/sad-1740204878.html
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происшествия, краснодарский край, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:41 11.09.2021
 
Бастрыкин дал поручения по инциденту с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре

Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения ребенка в детсаду в Краснодаре

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения двухлетнего ребенка в детсаду в Краснодаре, сообщается на сайте СК РФ.
По данным на сайте, 8 сентября детском саду двухлетний мальчик получил ушибы и ссадины из-за нападения других детей. Воспитатели оказали мальчику необходимую помощь. По данному факту следственное управление организовало проверку.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить об обстоятельствах причинения повреждений малолетнему мальчику в частном детском саду", - говорится в сообщении.
В одном из частных детсадов Краснодара произошёл инцидент, который попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из малышей поколачивает другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на маму сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, узнала о нем она только после просмотра записи видеокамер. Женщина задаётся вопросом, где были воспитатели в тот момент, когда её сына били, и сообщает, что у мальчика задержка в развитии речи.
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ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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