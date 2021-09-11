https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России

В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России - РИА Новости, 11.09.2021

В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст пригрозил Москве ограничительными мерами в случае присоединения Украины. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:41

2021-09-11T15:41

2021-09-11T17:43

политика

украина

сша

нато

джон хербст

россия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Джон Хербст пригрозил Москве ограничительными мерами в случае присоединения Украины.По его мнению, такие меры могут "разрушить" экономику России. Экс-посол убежден, что война приведет к большому количеству смертей с обеих сторон."Очень плохой прогноз", — заключил Хербст.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.

https://ria.ru/20210910/plan-1749539156.html

украина

сша

россия

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политика, украина, сша, нато, джон хербст, россия