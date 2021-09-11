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В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России
В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России - РИА Новости, 11.09.2021
В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России
Бывший посол США в Киеве Джон Хербст пригрозил Москве ограничительными мерами в случае присоединения Украины. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:41
2021-09-11T17:43
политика
украина
сша
нато
джон хербст
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Джон Хербст пригрозил Москве ограничительными мерами в случае присоединения Украины.По его мнению, такие меры могут "разрушить" экономику России. Экс-посол убежден, что война приведет к большому количеству смертей с обеих сторон."Очень плохой прогноз", — заключил Хербст.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
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политика, украина, сша, нато, джон хербст, россия
15:41 11.09.2021 (обновлено: 17:43 11.09.2021)
 
В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России

Американский дипломат Хербст пригрозил России санкциями в случае присоединения Украины

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Jon Elswick
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Джон Хербст пригрозил Москве ограничительными мерами в случае присоединения Украины.

"Считаю, что действительно российская агрессия является угрозой и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции", — сказал дипломат в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, такие меры могут "разрушить" экономику России. Экс-посол убежден, что война приведет к большому количеству смертей с обеих сторон.
"Очень плохой прогноз", — заключил Хербст.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
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ПолитикаУкраинаСШАНАТОДжон ХербстРоссия
 
 
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