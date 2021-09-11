15:41 11.09.2021 (обновлено: 17:43 11.09.2021)
В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России
Американский дипломат Хербст пригрозил России санкциями в случае присоединения Украины
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Джон Хербст пригрозил Москве ограничительными мерами в случае присоединения Украины.
"Считаю, что действительно российская агрессия является угрозой и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции", — сказал дипломат в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, такие меры могут "разрушить" экономику России. Экс-посол убежден, что война приведет к большому количеству смертей с обеих сторон.
"Очень плохой прогноз", — заключил Хербст.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
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