https://ria.ru/20210911/qr-kody-1749678259.html
Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах
Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах - РИА Новости, 11.09.2021
Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах
Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:57
2021-09-11T16:57
2021-09-11T16:57
распространение коронавируса
москва
александр кибовский
коронавирусы
новости культуры
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/139157/41/1391574135_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9daa3f23479a919ef5ee3c6bedb33acd.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр Кибовский."Давайте исходить из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Будем надеяться на то, что те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, они позволяют нам вести, конечно, в ограниченном формате, во всех направлениях культурно-творческой жизни, она у нас продолжается", - подчеркнул Кибовский.Политик добавил, что считает существующие меры профилактики коронавируса достаточными."Мы начали сезон театральный, и в наших учреждениях культуры при существующих мерах, ограничениях, сегодня они признаются достаточными, но эти меры, поскольку мы их имеем на протяжении достаточного количества времени, мы уже понимаем, как жить в этих ситуациях и как вести маркетинговую деятельность, если мы говорим о местах посещения - театрах или кинотеатрах", - добавил он.
https://ria.ru/20210908/moskva-1749154155.html
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743133264.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/139157/41/1391574135_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b2be491f5265718bcb75308e89b39b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр кибовский, коронавирусы, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура, qr-код
Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах
Глава департамента культуры Кибовский: в Москве не планируется вводить QR-коды в театрах