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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/qr-kody-1749678259.html
Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах
Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах - РИА Новости, 11.09.2021
Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах
Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:57
2021-09-11T16:57
распространение коронавируса
москва
александр кибовский
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новости культуры
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
культура
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр Кибовский."Давайте исходить из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Будем надеяться на то, что те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, они позволяют нам вести, конечно, в ограниченном формате, во всех направлениях культурно-творческой жизни, она у нас продолжается", - подчеркнул Кибовский.Политик добавил, что считает существующие меры профилактики коронавируса достаточными."Мы начали сезон театральный, и в наших учреждениях культуры при существующих мерах, ограничениях, сегодня они признаются достаточными, но эти меры, поскольку мы их имеем на протяжении достаточного количества времени, мы уже понимаем, как жить в этих ситуациях и как вести маркетинговую деятельность, если мы говорим о местах посещения - театрах или кинотеатрах", - добавил он.
https://ria.ru/20210908/moskva-1749154155.html
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москва, александр кибовский, коронавирусы, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура, qr-код
16:57 11.09.2021
 
Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах

Глава департамента культуры Кибовский: в Москве не планируется вводить QR-коды в театрах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнтерьер Большого театра в Москве после завершения реконструкции
Интерьер Большого театра в Москве после завершения реконструкции - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"Давайте исходить из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Будем надеяться на то, что те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, они позволяют нам вести, конечно, в ограниченном формате, во всех направлениях культурно-творческой жизни, она у нас продолжается", - подчеркнул Кибовский.
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Политик добавил, что считает существующие меры профилактики коронавируса достаточными.
"Мы начали сезон театральный, и в наших учреждениях культуры при существующих мерах, ограничениях, сегодня они признаются достаточными, но эти меры, поскольку мы их имеем на протяжении достаточного количества времени, мы уже понимаем, как жить в этих ситуациях и как вести маркетинговую деятельность, если мы говорим о местах посещения - театрах или кинотеатрах", - добавил он.
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Распространение коронавирусаМоскваАлександр КибовскийКоронавирусыНовости культурыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКультураQR-код
 
 
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