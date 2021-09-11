https://ria.ru/20210911/qr-kody-1749678259.html

Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах

Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах - РИА Новости, 11.09.2021

Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах

Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:57

2021-09-11T16:57

2021-09-11T16:57

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр Кибовский."Давайте исходить из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Будем надеяться на то, что те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, они позволяют нам вести, конечно, в ограниченном формате, во всех направлениях культурно-творческой жизни, она у нас продолжается", - подчеркнул Кибовский.Политик добавил, что считает существующие меры профилактики коронавируса достаточными."Мы начали сезон театральный, и в наших учреждениях культуры при существующих мерах, ограничениях, сегодня они признаются достаточными, но эти меры, поскольку мы их имеем на протяжении достаточного количества времени, мы уже понимаем, как жить в этих ситуациях и как вести маркетинговую деятельность, если мы говорим о местах посещения - театрах или кинотеатрах", - добавил он.

https://ria.ru/20210908/moskva-1749154155.html

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743133264.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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