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При пожаре в пятиэтажке под Саратовом погибли два человека
При пожаре в пятиэтажке под Саратовом погибли два человека - РИА Новости, 11.09.2021
При пожаре в пятиэтажке под Саратовом погибли два человека
Пожар произошёл в субботу в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:55
2021-09-11T15:55
2021-09-11T15:55
происшествия
балаково
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Пожар произошёл в субботу в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Волжской, 71 поступило в ведомство в 14.44 (13.44 мск)."Были эвакуированы пять человек, двое из них погибли - хозяйка (загоревшейся) квартиры и мужчина. В 15.14 (14.14 мск) пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - сказала Куличенкова журналистам.
https://ria.ru/20210906/otravlenie-1748917785.html
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происшествия, балаково, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в пятиэтажке под Саратовом погибли два человека
При пожаре в пятиэтажке под Саратовом погибли два человека