https://ria.ru/20210911/pensiya-1749636603.html
Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера
Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера - РИА Новости, 11.09.2021
Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера
Правительство РФ уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:12
2021-09-11T10:12
2021-09-11T10:12
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба кабмина."Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей могут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. До этого в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, что корректирует принятое постановление."Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что утверждённое постановление позволит северянам в полной мере реализовать своё право на досрочное назначение страховой пенсии.
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правительство рф, михаил мишустин, россия
Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера
Правительство уточнило условия выхода на досрочную пенсию для жителей Крайнего Севера
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ
уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба кабмина.
"Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей могут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. До этого в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, что корректирует принятое постановление.
"Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что утверждённое постановление позволит северянам в полной мере реализовать своё право на досрочное назначение страховой пенсии.