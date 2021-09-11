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Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера
Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера - РИА Новости, 11.09.2021
Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера
Правительство РФ уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:12
2021-09-11T10:12
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба кабмина."Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей могут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. До этого в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, что корректирует принятое постановление."Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что утверждённое постановление позволит северянам в полной мере реализовать своё право на досрочное назначение страховой пенсии.
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правительство рф, михаил мишустин, россия
10:12 11.09.2021
 
Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера

Правительство уточнило условия выхода на досрочную пенсию для жителей Крайнего Севера

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба кабмина.
"Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей могут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. До этого в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, что корректирует принятое постановление.
"Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что утверждённое постановление позволит северянам в полной мере реализовать своё право на досрочное назначение страховой пенсии.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
04:59
Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
 
Правительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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