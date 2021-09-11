https://ria.ru/20210911/pensiya-1749636603.html

Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера

Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера - РИА Новости, 11.09.2021

Правительство уточнило условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера

Правительство РФ уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:12

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2021-09-11T10:12

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба кабмина."Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей могут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. До этого в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, что корректирует принятое постановление."Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что утверждённое постановление позволит северянам в полной мере реализовать своё право на досрочное назначение страховой пенсии.

https://ria.ru/20210911/pensiya-1749622889.html

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правительство рф, михаил мишустин, россия