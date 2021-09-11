https://ria.ru/20210911/pensiya-1749622889.html

Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии

Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии - РИА Новости, 11.09.2021

Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, что необходимо делать, если пенсия рассчитана неправильно... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T04:59

2021-09-11T04:59

2021-09-11T06:40

общество

пенсионный фонд рф

елена бибикова

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, что необходимо делать, если пенсия рассчитана неправильно. Об этом сенатор рассказала в интервью "Парламентской газете".В случае ошибки с пенсионными начислениями она посоветовала в первую очередь обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда для получения мотивированного ответа, почему сумма рассчитана таким образом. Отказать в разъяснениях сотрудники подразделения не имеют права. Если гражданин не согласен с полученным ответом, необходимо обратиться в Пенсионный фонд или в суд.При этом, по словам Бибиковой, в трудовом стаже может оказаться пробел, связанный с уходом за ребенком или пожилым человеком или работой в компании, не сделавшей запись в трудовой книжке. В таком случае, как отметила сенатор, Пенсионный фонд по просьбе гражданина запросит необходимые документы, чтобы восполнить этот пробелБибикова также подчеркнула, что большое значение при расчете пенсии имеет зарплата до 2002 года. Ведь учитывают либо зарплату за 2000-2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера, пояснила парламентарий. Пенсионный фонд выбирает тот вариант, который наиболее выгоден для человека.Ранее стало известно, что наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии. В Пенсионном фонде привели в качестве примера случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать. "Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)", — предупредили в ПФР.В настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Накопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.Власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую пенсии.

https://ria.ru/20210611/pensiya-1736611631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсионный фонд рф, елена бибикова, россия