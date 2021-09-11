https://ria.ru/20210911/patruli-1749618367.html

Эксперт рассказал о работе "скрытых патрулей" ГИБДД

Эксперт рассказал о работе "скрытых патрулей" ГИБДД - РИА Новости, 11.09.2021

Эксперт рассказал о работе "скрытых патрулей" ГИБДД

Сотрудники ДПС всегда могли осуществлять скрытое патрулирование. Закон предоставляет дорожным полицейским целый набор полномочий и прав, рассказал агентству... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T01:16

2021-09-11T01:16

2021-09-11T01:16

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники ДПС всегда могли осуществлять скрытое патрулирование. Закон предоставляет дорожным полицейским целый набор полномочий и прав, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Патрульный автомобиль — не всегда "расписной" автомобиль с проблесковыми маячками. Это может быть и гражданская машина, которая не выделяется из общего потока. Однако использовать скрытые патрули не всегда нужно, потому что на дорогах хватает электронных средств контроля.По мнению Соловьева, скрытое патрулирование оправдано на тех участках, где невозможно обеспечить безопасность движения и снизить уровень аварийности обычными методами контроля, к примеру, с помощью улучшения покрытия, организации движения, расстановки знаков и т.д.В любом случае, следование ПДД, разумное и внимательное поведение на дороге - залог экономии как собственных, так и государственных средств, заключил юрист.

https://ria.ru/20210630/gibdd-1739158920.html

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2021

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общество, авто, россия