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Эксперт рассказал о работе "скрытых патрулей" ГИБДД
Эксперт рассказал о работе "скрытых патрулей" ГИБДД - РИА Новости, 11.09.2021
Эксперт рассказал о работе "скрытых патрулей" ГИБДД
Сотрудники ДПС всегда могли осуществлять скрытое патрулирование. Закон предоставляет дорожным полицейским целый набор полномочий и прав, рассказал агентству... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T01:16
2021-09-11T01:16
общество
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники ДПС всегда могли осуществлять скрытое патрулирование. Закон предоставляет дорожным полицейским целый набор полномочий и прав, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Патрульный автомобиль — не всегда "расписной" автомобиль с проблесковыми маячками. Это может быть и гражданская машина, которая не выделяется из общего потока. Однако использовать скрытые патрули не всегда нужно, потому что на дорогах хватает электронных средств контроля.По мнению Соловьева, скрытое патрулирование оправдано на тех участках, где невозможно обеспечить безопасность движения и снизить уровень аварийности обычными методами контроля, к примеру, с помощью улучшения покрытия, организации движения, расстановки знаков и т.д.В любом случае, следование ПДД, разумное и внимательное поведение на дороге - залог экономии как собственных, так и государственных средств, заключил юрист.
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общество, авто, россия
01:16 11.09.2021
 
Эксперт рассказал о работе "скрытых патрулей" ГИБДД

Юрист Соловьев: закон позволяет ДПС вести скрытое патрулирование

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники ДПС всегда могли осуществлять скрытое патрулирование. Закон предоставляет дорожным полицейским целый набор полномочий и прав, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Патрульный автомобиль — не всегда "расписной" автомобиль с проблесковыми маячками. Это может быть и гражданская машина, которая не выделяется из общего потока. Однако использовать скрытые патрули не всегда нужно, потому что на дорогах хватает электронных средств контроля.
По мнению Соловьева, скрытое патрулирование оправдано на тех участках, где невозможно обеспечить безопасность движения и снизить уровень аварийности обычными методами контроля, к примеру, с помощью улучшения покрытия, организации движения, расстановки знаков и т.д.
“Появление любой новой машины на обочине будет рассматриваться как скрытое патрулирование, что может, наоборот, не уменьшить, а увеличить количество аварийных ситуаций", — сказал Соловьев.
В любом случае, следование ПДД, разумное и внимательное поведение на дороге - залог экономии как собственных, так и государственных средств, заключил юрист.
Начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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