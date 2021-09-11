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В Коломне на аэродроме погиб парашютист
В Коломне на аэродроме погиб парашютист - РИА Новости, 11.09.2021
В Коломне на аэродроме погиб парашютист
В подмосковной Коломне на аэродроме Коробчеево погиб парашютист, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:03
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В подмосковной Коломне на аэродроме Коробчеево погиб парашютист, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Коробчеево аэродром, городской округ Коломна, парашютист погиб", — говорится в сообщении.
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происшествия, коломна
15:03 11.09.2021 (обновлено: 17:51 11.09.2021)
В Коломне на аэродроме погиб парашютист
В Московской области, в Коломне, погиб парашютист на аэродроме Коробчеево