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Юрист рассказала, как перенести отпуск на следующий год
Юрист рассказала, как перенести отпуск на следующий год - РИА Новости, 11.09.2021
Юрист рассказала, как перенести отпуск на следующий год
Когда уход работника в отпуск может сказаться на нормальной работе организации, допускается перенесение отпуска на следующий год. Важно использовать его не... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T02:17
2021-09-11T02:17
общество
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Когда уход работника в отпуск может сказаться на нормальной работе организации, допускается перенесение отпуска на следующий год. Важно использовать его не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется, рассказала агентству “Прайм” руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.Перенос отпуска должен быть согласован с сотрудником, обратила внимание эксперт. При этом по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть дан до истечения полугода после трудоустройства.Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время рабочего года, при этом очередность отпусков устанавливает работодатель. Однако в ряде случаев сотрудник может взять отпуск в любое нужное ему время, а работодатель обязан его предоставить.Если работодатель отказывает в ежегодном оплачиваемом отпуске или не предоставляет его в положенное время, работник вправе обратиться в Трудовую инспекцию и в суд, заключила юрист.
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общество, россия
02:17 11.09.2021
 
Юрист рассказала, как перенести отпуск на следующий год

Юрист Краснянская: отпуск могут перенести на год, если он мешает работе организации

© Depositphotos / haveseen Женщина отдыхает в бассейне
Женщина отдыхает в бассейне - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Depositphotos / haveseen
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Когда уход работника в отпуск может сказаться на нормальной работе организации, допускается перенесение отпуска на следующий год. Важно использовать его не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется, рассказала агентству “Прайм” руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
Перенос отпуска должен быть согласован с сотрудником, обратила внимание эксперт. При этом по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть дан до истечения полугода после трудоустройства.
Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время рабочего года, при этом очередность отпусков устанавливает работодатель. Однако в ряде случаев сотрудник может взять отпуск в любое нужное ему время, а работодатель обязан его предоставить.
Если работодатель отказывает в ежегодном оплачиваемом отпуске или не предоставляет его в положенное время, работник вправе обратиться в Трудовую инспекцию и в суд, заключила юрист.
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