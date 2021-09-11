https://ria.ru/20210911/otnosheniya-1749702419.html
Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России
Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России - РИА Новости, 11.09.2021
Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России
Россия выстраивала контакты с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан"* последние 7-8 лет, поэтому оказалась готовой к приходу талибов к власти в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T21:06
2021-09-11T21:06
2021-09-11T21:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
дмитрий жирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:296:2993:1980_1920x0_80_0_0_19e82192320ae9de653ae674a42607e7.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия выстраивала контакты с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан"* последние 7-8 лет, поэтому оказалась готовой к приходу талибов к власти в Афганистан, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Мы с талибами выстраивали контакты последние 7-8 лет. Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали", - заявил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210911/zhenschiny-1749669668.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_343e4ddfa5eccfc7eabd73750d8d68b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, россия, дмитрий жирнов
21:06 11.09.2021 (обновлено: 21:13 11.09.2021)
Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России
Посол России в Афганистане Жирнов: Москва выстраивала отношения с талибами последние 8 лет