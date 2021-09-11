https://ria.ru/20210911/otnosheniya-1749702419.html

Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России

Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России - РИА Новости, 11.09.2021

Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России

Россия выстраивала контакты с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан"* последние 7-8 лет, поэтому оказалась готовой к приходу талибов к власти в... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T21:06

2021-09-11T21:06

2021-09-11T21:13

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия выстраивала контакты с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан"* последние 7-8 лет, поэтому оказалась готовой к приходу талибов к власти в Афганистан, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Мы с талибами выстраивали контакты последние 7-8 лет. Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали", - заявил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210911/zhenschiny-1749669668.html

кабул (город)

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, россия, дмитрий жирнов