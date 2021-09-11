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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210911/otnosheniya-1749702419.html
Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России
Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России - РИА Новости, 11.09.2021
Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России
Россия выстраивала контакты с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан"* последние 7-8 лет, поэтому оказалась готовой к приходу талибов к власти в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T21:06
2021-09-11T21:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия выстраивала контакты с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан"* последние 7-8 лет, поэтому оказалась готовой к приходу талибов к власти в Афганистан, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Мы с талибами выстраивали контакты последние 7-8 лет. Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали", - заявил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), афганистан, россия, дмитрий жирнов
21:06 11.09.2021 (обновлено: 21:13 11.09.2021)
 
Москва выстраивала отношения с талибами восемь лет, заявил посол России

Посол России в Афганистане Жирнов: Москва выстраивала отношения с талибами последние 8 лет

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия выстраивала контакты с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан"* последние 7-8 лет, поэтому оказалась готовой к приходу талибов к власти в Афганистан, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Мы с талибами выстраивали контакты последние 7-8 лет. Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали", - заявил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
* Террористическая организация, запрещена в России
Студенты на занятии в частном университете в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 15:56
В Кабуле сотни женщин выступили в поддержку раздельного обучения
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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