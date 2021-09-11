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Россию обвинили в использовании "Северного потока — 2" против Украины

Россию обвинили в использовании "Северного потока — 2" против Украины - РИА Новости, 11.09.2021

Россию обвинили в использовании "Северного потока — 2" против Украины

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что РФ уже использует "Северный поток — 2" как оружие против Украины. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:43

2021-09-11T11:43

2021-09-11T11:43

экономика

в мире

украина

северный поток — 2

андрей ермак

россия

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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что РФ уже использует "Северный поток — 2" как оружие против Украины.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в МИД России ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок."Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать "Северный поток" как оружие против Украины", - заявил Ермак в ходе форума YES Brainstorming в субботу в Киеве.По его мнению, свидетельством этого являются цены на газ в Европе. Ермак сказал, что в такой ситуации следует уже рассмотреть конкретные варианты по реагированию на ситуацию. "Действия, о которых мы говорили в Вашингтоне, действия, о которых говорила (канцлер ФРГ Ангела) Меркель в Киеве, они должны уже сегодня перейти от слов к реальным делам и действиям", - добавил Ермак.Цена газа в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, превысив 585 долларов за тысячу кубометров."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html

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экономика, в мире, украина, северный поток — 2, андрей ермак, россия