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Под Ельцом нашли мужчину, которого искали на месте взрыва газа
Под Ельцом нашли мужчину, которого искали на месте взрыва газа - РИА Новости, 11.09.2021
Под Ельцом нашли мужчину, которого искали на месте взрыва газа
Мужчина, которого искали спасатели на месте взрыва газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, оказался жив, он был на работе, сообщил... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:32
2021-09-11T12:32
происшествия
елецкий район
липецкая область
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, которого искали спасатели на месте взрыва газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, оказался жив, он был на работе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены здания. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок и мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Работы по разбору завалов еще продолжались, велись поиски мужчины 1955 года рождения, жильца одной из квартир дома.По его словам, получается, что под завалами из жильцов дома больше никого нет.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Следствием возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.
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елецкий район
липецкая область
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60
Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
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происшествия, елецкий район, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом
12:32 11.09.2021
 
Под Ельцом нашли мужчину, которого искали на месте взрыва газа

Под Ельцом нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва газа в жилом доме

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© МЧС РФ
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, которого искали спасатели на месте взрыва газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, оказался жив, он был на работе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены здания. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок и мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
Работы по разбору завалов еще продолжались, велись поиски мужчины 1955 года рождения, жильца одной из квартир дома.
"Мужчина, которого искали, он был на работе, он нашелся. Не под завалами, а с работы пришел", - сказал собеседник агентства.
По его словам, получается, что под завалами из жильцов дома больше никого нет.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Следствием возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
10:47
Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат компенсацию
 
ПроисшествияЕлецкий районЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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