Бузова "Без дел", а МакSим повторяет за "Тату": музыкальные новинки недели

2021-09-11T00:50

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Если старый плейлист наскучил и непонятно, что послушать, вот несколько музыкальных новинок недели, которые либо оттолкнут, либо зацепят. О том, почему Ольга Бузова оказалась "Без дела", МакSим повторяет за "Тату", выясняем в подборке РИА Новости. Ольга Бузовой снова ругает мужчинКакая же осень без очередного хита экс-ведущей "Дома-2" о ненадежных и самовлюбленных мужчинах. В этот раз Ольга Бузова предлагает послушать трек "Без дел". Ольга поет об очередных пустых отношениях, в которых ей приходилось делать все самой. В какой-то момент ей это надоело, и исполнительница объявляет, что пойдет дальше без своего друга. Трек "Без дел" войдет в предстоящий альбом Бузовой под названием "Вот она я". Его релиз запланирован на 8 октября. МакSим хочет любить в песне "Заведи" У певицы МакSим, которая недавно пошла на поправку после коронавируса, состоялся неожиданный релиз. Исполнительница представила трек в духе группы "Тату" под названием "Заведи". Манера исполнения и наложенная звуковая дорожка напоминают одну из самых известных и скандальных работ солисток "Тату" Лены Катиной и Юли Волковой — песню "Я сошла с ума" (2001). Однако, в отличие от "Тату", которые поднимали тему однополой любви, в своей песне МакSим обращается к загадочному мужчине и просит его пробудить в ней страсть. Feduk мечтает и размышляет в мини-альбоме "Заново"Федор Инсаров знает, как зарядить публику таким вайбом, чтобы одновременно хотелось мечтать, размышлять и улыбаться. Все это он делает в своем новом мини-альбоме "Заново". Хотя в трек-листе всего четыре песни, все они объединены такой мечтательностью и лиричностью, что эти мелодии хочется переслушивать. Работать над сборником Инсарову, он же Feduk, помогали Vacio, Xuman, а также Максим Макарычев из On-The-Go. Последний записал гитарные партии. "Arcadia" Ланы Дель Рей — лучшее средство, чтобы расслабитьсяАмериканская певица представила на этой неделе спокойный и размеренный сингл "Arcadia", спродюсированный Дрю Эриксоном. На него же вышел клип в теплых оттенках.Композиция станет частью грядущего альбома "Blue Banisters", релиз которого запланирован на 22 октября. Всего плейлист будет состоять из 15 композиций."One day" — новая песня южнокорейского бойзбенда Monsta XУчастники K-pop группы Monsta X, которые по популярности догоняют BTS, выпустили англоязычный трек "One day". Песня посвящена потере и разбитому сердцу, а также о боли, которую испытывают люди когда скорбят. Monsta X прославились в США после выхода альбома "All about luv". Эта пластинка стала первой среди корейских исполнителей, выпущенная полностью на английском и дебютировала на пятой строчке хит-парада Billboard 200.

