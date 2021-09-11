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Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник
Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:20
2021-09-11T12:20
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий."Мы, конечно, сами волновались, когда заходили в эту программу… Но вот мы попробовали, у нас получилось, и сегодня уже 30 поликлиник реконструировали, до конца года ещё десяток как минимум, и два десятка в высокой степени готовности. Мы понимаем, что мы набрали обороты, и по полсотни поликлиник мы можем реконструировать ежегодно. Поэтому приняли решение после первых 137 поликлиник, в которых мы наметили капитальный ремонт и модернизацию, продлить эту программу до 200 поликлиник", - заявил Собянин во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130.Мэр подчеркнул, что 200 поликлиник - это практически половина от всего амбулаторного комплекса Москвы.По словам Собянина, власти планируют справиться с этим объемом за 2-3 года.Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах был внедрён Московский стандарт поликлиник. Опираясь на полученный опыт, в 2019 году правительство Москвы разработало "Новый московский стандарт поликлиник", являющийся логичным развитием стандарта первого поколения.Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 212 тысяч человек, из них свыше 70% одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции порядка 200 зданий городских поликлиник (50% поликлинического фонда), необходимую для реализации стандарта.
https://ria.ru/20210911/metropoliten-1749644567.html
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общество, москва, сергей собянин
12:20 11.09.2021
 
Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник

Мэр Москвы Собянин решил расширить программу реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий.
"Мы, конечно, сами волновались, когда заходили в эту программу… Но вот мы попробовали, у нас получилось, и сегодня уже 30 поликлиник реконструировали, до конца года ещё десяток как минимум, и два десятка в высокой степени готовности. Мы понимаем, что мы набрали обороты, и по полсотни поликлиник мы можем реконструировать ежегодно. Поэтому приняли решение после первых 137 поликлиник, в которых мы наметили капитальный ремонт и модернизацию, продлить эту программу до 200 поликлиник", - заявил Собянин во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11:45
Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро
Мэр подчеркнул, что 200 поликлиник - это практически половина от всего амбулаторного комплекса Москвы.
"Это будет крупнейшая программа модернизации первичного звена за всю историю нашей страны и города", - отметил мэр.
По словам Собянина, власти планируют справиться с этим объемом за 2-3 года.
Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах был внедрён Московский стандарт поликлиник. Опираясь на полученный опыт, в 2019 году правительство Москвы разработало "Новый московский стандарт поликлиник", являющийся логичным развитием стандарта первого поколения.
Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 212 тысяч человек, из них свыше 70% одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции порядка 200 зданий городских поликлиник (50% поликлинического фонда), необходимую для реализации стандарта.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11:03
Собянин открыл десять городских поликлиник после реконструкции
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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