https://ria.ru/20210911/moskva-1749648041.html

Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник

Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник - РИА Новости, 11.09.2021

Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:20

2021-09-11T12:20

2021-09-11T12:20

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий."Мы, конечно, сами волновались, когда заходили в эту программу… Но вот мы попробовали, у нас получилось, и сегодня уже 30 поликлиник реконструировали, до конца года ещё десяток как минимум, и два десятка в высокой степени готовности. Мы понимаем, что мы набрали обороты, и по полсотни поликлиник мы можем реконструировать ежегодно. Поэтому приняли решение после первых 137 поликлиник, в которых мы наметили капитальный ремонт и модернизацию, продлить эту программу до 200 поликлиник", - заявил Собянин во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130.Мэр подчеркнул, что 200 поликлиник - это практически половина от всего амбулаторного комплекса Москвы.По словам Собянина, власти планируют справиться с этим объемом за 2-3 года.Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах был внедрён Московский стандарт поликлиник. Опираясь на полученный опыт, в 2019 году правительство Москвы разработало "Новый московский стандарт поликлиник", являющийся логичным развитием стандарта первого поколения.Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 212 тысяч человек, из них свыше 70% одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции порядка 200 зданий городских поликлиник (50% поликлинического фонда), необходимую для реализации стандарта.

https://ria.ru/20210911/metropoliten-1749644567.html

https://ria.ru/20210911/sobyanin-1749640199.html

москва

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общество, москва, сергей собянин