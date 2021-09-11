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Меркель заявила о цели сохранить украинский транзит газа
Меркель заявила о цели сохранить украинский транзит газа - РИА Новости, 11.09.2021
Меркель заявила о цели сохранить украинский транзит газа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила намерение Берлина сохранить Киев в статусе партнера Европы по транзиту российского газа. Этот вопрос она обсудила в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:53
2021-09-11T17:39
в мире
украина
берлин (город)
сша
ангела меркель
северный поток — 2
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила намерение Берлина сохранить Киев в статусе партнера Европы по транзиту российского газа. Этот вопрос она обсудила в Варшаве с польским коллегой Матеушем Моравецким.Меркель указала, что участие Еврокомиссии следует рассматривать в контексте сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока — 2".По ее словам, германо-американское соглашение служит гарантией того, что Россия не будет использовать энергетику как "гибридное оружие".В июле стороны сообщили, что ФРГ обязалась использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения между Россией и Украиной на срок до десяти лет. Действующее истекает в 2024 году.Согласно нынешнему контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 40 миллиардов кубометров топлива в год. Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что российская сторона готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.В то же время вчера госкорпорация объявила об окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.Киев выступал против проекта, в этом его поддерживал Вашингтон, заинтересованный в продвижении американского СПГ на европейский рынок.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
https://ria.ru/20210911/gaz-1749673927.html
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
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в мире, украина, берлин (город), сша, ангела меркель, северный поток — 2, матеуш моравецкий
16:53 11.09.2021 (обновлено: 17:39 11.09.2021)
 
Меркель заявила о цели сохранить украинский транзит газа

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о цели сохранить транзит газа через Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила намерение Берлина сохранить Киев в статусе партнера Европы по транзиту российского газа. Этот вопрос она обсудила в Варшаве с польским коллегой Матеушем Моравецким.

"Я понимаю озабоченность Украины, говорила с президентом Зеленским об этом. Для этого мы (вместе с США. — Прим. ред.) назначили специального представителя для участия в этих обсуждениях. Строго говоря, вести переговоры об этом должна не Германия с Россией, а Европейская комиссия. Речь идет не только о немецких предприятиях, но и о французских, итальянских", — отметила канцлер.

Меркель указала, что участие Еврокомиссии следует рассматривать в контексте сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока — 2".
По ее словам, германо-американское соглашение служит гарантией того, что Россия не будет использовать энергетику как "гибридное оружие".
В июле стороны сообщили, что ФРГ обязалась использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения между Россией и Украиной на срок до десяти лет. Действующее истекает в 2024 году.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 16:29
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину
Согласно нынешнему контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 40 миллиардов кубометров топлива в год. Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что российская сторона готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
В то же время вчера госкорпорация объявила об окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.
Киев выступал против проекта, в этом его поддерживал Вашингтон, заинтересованный в продвижении американского СПГ на европейский рынок.
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
 
В миреУкраинаБерлин (город)СШААнгела МеркельСеверный поток — 2Матеуш Моравецкий
 
 
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