https://ria.ru/20210911/memorial-1749686618.html
Началась церемония открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
Началась церемония открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере - РИА Новости, 11.09.2021
Началась церемония открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
Торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина началась на берегу Чудского озера в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T18:28
2021-09-11T18:28
2021-09-11T19:36
религия
гдовский район
псковская область
владимир мединский
александр невский
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749694066_0:81:2993:1764_1920x0_80_0_0_587de5fd160c2d1af9d174cc9ab573d0.jpg
ДЕРЕВНЯ САМОЛВА (Псковская область), 11 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина началась на берегу Чудского озера в Псковской области.В церемонии также принимают участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента РФ от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона.Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области.Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса - Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника - более 20 метров.На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно. Руководитель мозаичной мастерской - Илья Красовский.В центре композиции панно, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся - все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена - немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными.Размер полотна в ширину - свыше 7 метров, высота - более 3 метров. Авторы эскиза - заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к мемориалу.Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210911/nevskiy-1749582381.html
https://ria.ru/20210910/memorial-1749567142.html
https://ria.ru/20210604/ikony-1735702784.html
гдовский район
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749694066_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_534b5d45878e540ac9e7842a3a2eb617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гдовский район, псковская область, владимир мединский, александр невский, российское военно-историческое общество (рвио), россия
18:28 11.09.2021 (обновлено: 19:36 11.09.2021)
Началась церемония открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
Церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" началась в Псковской области.
ДЕРЕВНЯ САМОЛВА (Псковская область), 11 сен - РИА Новости.
Торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский
с дружиной" с участием президента России Владимира Путина началась на берегу Чудского озера в Псковской области
.
В церемонии также принимают участие помощник президента РФ
, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента РФ от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона.
Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области.
Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса - Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.
Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника - более 20 метров.
На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно. Руководитель мозаичной мастерской - Илья Красовский.
В центре композиции панно, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся - все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена - немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными.
Размер полотна в ширину - свыше 7 метров, высота - более 3 метров. Авторы эскиза - заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев
.
В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к мемориалу.
Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.