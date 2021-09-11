https://ria.ru/20210911/memorial-1749686618.html

Началась церемония открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Началась церемония открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере - РИА Новости, 11.09.2021

Началась церемония открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина началась на берегу Чудского озера в... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T18:28

2021-09-11T18:28

2021-09-11T19:36

религия

гдовский район

псковская область

владимир мединский

александр невский

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

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ДЕРЕВНЯ САМОЛВА (Псковская область), 11 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина началась на берегу Чудского озера в Псковской области.В церемонии также принимают участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента РФ от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона.Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области.Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса - Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника - более 20 метров.На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно. Руководитель мозаичной мастерской - Илья Красовский.В центре композиции панно, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся - все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена - немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными.Размер полотна в ширину - свыше 7 метров, высота - более 3 метров. Авторы эскиза - заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к мемориалу.Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210911/nevskiy-1749582381.html

https://ria.ru/20210910/memorial-1749567142.html

https://ria.ru/20210604/ikony-1735702784.html

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гдовский район, псковская область, владимир мединский, александр невский, российское военно-историческое общество (рвио), россия