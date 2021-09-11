https://ria.ru/20210911/medvezhata-1749626317.html
В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации
В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации - РИА Новости, 11.09.2021
В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации
Шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации выпустили в тайгу в Приморье, сообщает Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр". РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T07:21
2021-09-11T07:21
2021-09-11T08:12
приморский край
медведи
россия
животные
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749626291_0:466:2578:1916_1920x0_80_0_0_a1d3229d36b701ceae9bc00648a2faf8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации выпустили в тайгу в Приморье, сообщает Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".В Центр медвежата попали ещё в начале года: некоторых подкинули к воротам учреждения, некоторых спас охотнадзор или нашли местные жители."Пришло время расставаний с нашими любимыми подопечными - самые любимые и волнительные моменты в нашей работе. Шесть медвежат вернулись в родной дом: из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи", - говорится в сообщении.По информации центра, сейчас каждый из гималайских медвежат весит примерно 20 килограммов.Специалисты МРОО "Центр "Тигр" выражают благодарность всем, кто принимал участие в судьбе медвежат-сирот: "Мы вместе смогли спасти шесть жизней".Центр разместил в соцсетях видео: на кадрах медвежата, едва успевает открыться дверца, стремглав мчатся в лес.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых по восстановления выпускают в лес.
https://ria.ru/20210609/pazhetnov-1736369550.html
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749626291_23:0:2578:1916_1920x0_80_0_0_2c32bff4c37ee407f7a158eb9b8e3b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, медведи, россия, животные, новости - туризм
07:21 11.09.2021 (обновлено: 08:12 11.09.2021)
В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации
В Приморье шесть гималайских медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости.
Шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации выпустили в тайгу в Приморье
, сообщает Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".
В Центр медвежата попали ещё в начале года: некоторых подкинули к воротам учреждения, некоторых спас охотнадзор или нашли местные жители.
"Пришло время расставаний с нашими любимыми подопечными - самые любимые и волнительные моменты в нашей работе. Шесть медвежат вернулись в родной дом: из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи", - говорится в сообщении.
По информации центра, сейчас каждый из гималайских медвежат весит примерно 20 килограммов.
"У них ещё достаточно времени до зимних холодов привыкнуть к самостоятельной жизни: жёлуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьёв и различные виды растений станут их основными кормами. А ещё они будут искать себе надежные убежища на зиму - гималайские медведи очень любят укладываться в дуплах", - говорится в сообщении.
Специалисты МРОО "Центр "Тигр" выражают благодарность всем, кто принимал участие в судьбе медвежат-сирот: "Мы вместе смогли спасти шесть жизней".
Центр разместил в соцсетях видео: на кадрах медвежата, едва успевает открыться дверца, стремглав мчатся в лес.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых по восстановления выпускают в лес.