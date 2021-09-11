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В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации
В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации - РИА Новости, 11.09.2021
В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации
Шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации выпустили в тайгу в Приморье, сообщает Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр". РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T07:21
2021-09-11T08:12
приморский край
медведи
россия
животные
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации выпустили в тайгу в Приморье, сообщает Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".В Центр медвежата попали ещё в начале года: некоторых подкинули к воротам учреждения, некоторых спас охотнадзор или нашли местные жители."Пришло время расставаний с нашими любимыми подопечными - самые любимые и волнительные моменты в нашей работе. Шесть медвежат вернулись в родной дом: из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи", - говорится в сообщении.По информации центра, сейчас каждый из гималайских медвежат весит примерно 20 килограммов.Специалисты МРОО "Центр "Тигр" выражают благодарность всем, кто принимал участие в судьбе медвежат-сирот: "Мы вместе смогли спасти шесть жизней".Центр разместил в соцсетях видео: на кадрах медвежата, едва успевает открыться дверца, стремглав мчатся в лес.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых по восстановления выпускают в лес.
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приморский край, медведи, россия, животные, новости - туризм
07:21 11.09.2021 (обновлено: 08:12 11.09.2021)
 
В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации

В Приморье шесть гималайских медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГималайский медвежонок
Гималайский медвежонок - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации выпустили в тайгу в Приморье, сообщает Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".
В Центр медвежата попали ещё в начале года: некоторых подкинули к воротам учреждения, некоторых спас охотнадзор или нашли местные жители.
"Пришло время расставаний с нашими любимыми подопечными - самые любимые и волнительные моменты в нашей работе. Шесть медвежат вернулись в родной дом: из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи", - говорится в сообщении.
По информации центра, сейчас каждый из гималайских медвежат весит примерно 20 килограммов.

"У них ещё достаточно времени до зимних холодов привыкнуть к самостоятельной жизни: жёлуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьёв и различные виды растений станут их основными кормами. А ещё они будут искать себе надежные убежища на зиму - гималайские медведи очень любят укладываться в дуплах", - говорится в сообщении.

Специалисты МРОО "Центр "Тигр" выражают благодарность всем, кто принимал участие в судьбе медвежат-сирот: "Мы вместе смогли спасти шесть жизней".
Центр разместил в соцсетях видео: на кадрах медвежата, едва успевает открыться дверца, стремглав мчатся в лес.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых по восстановления выпускают в лес.
Создатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:52
Биолог рассказала о методике реабилитации медвежат-сирот Пажетнова
 
Приморский краймедведиРоссияЖивотныеНовости - Туризм
 
 
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