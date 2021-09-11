https://ria.ru/20210911/lzhesvyaschenniki-1749687706.html

Митрополит Иларион призвал заявлять в полицию на лжесвященников

Митрополит Иларион призвал заявлять в полицию на лжесвященников - РИА Новости, 11.09.2021

Митрополит Иларион призвал заявлять в полицию на лжесвященников

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих, ставших свидетелями... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T18:39

2021-09-11T18:39

2021-09-11T18:39

религия

москва

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих, ставших свидетелями деятельности лжесвященников, обращаться в полицию.Ранее в Москве мужчина в костюме священника просил милостыню у пассажиров метрополитена, а за отказ давать подаяние оскорблял их. Видео с его действиями было опубликовано в аккаунте РИА Новости в Twitter."На таких можно и нужно заявлять в полицию. А священника истинного от ложного отличить очень просто: по словам Иисуса Христа "по плодам их узнаете их". Настоящие священники не просят милостыню, они сидят и занимаются своим священническим делом, они за это получают вознаграждение", - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, комментируя этот случай.Такого рода деятельностью могут заниматься самозванцы, добавил митрополит, призвав верующих обращаться только в храмы, "где всегда пойдут навстречу всякому человеку", а не в несвязанные с церковью структуры, для совершения обрядов.

https://ria.ru/20171122/1509269811.html

москва

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москва, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат