https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749624647.html

Названа неожиданная причина коронавируса

Названа неожиданная причина коронавируса - РИА Новости, 11.09.2021

Названа неожиданная причина коронавируса

Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусом, об этом в эфире "Радио 1" предупредила инфекционист Светлана Малиновская. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T06:36

2021-09-11T06:36

2021-09-11T06:36

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусом, об этом в эфире "Радио 1" предупредила инфекционист Светлана Малиновская.По ее словам, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунную систему. Защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности. Специалист убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например, инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".

https://ria.ru/20210909/sibgmu-1749173478.html

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2021

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общество, россия, коронавирус covid-19