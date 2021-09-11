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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749624647.html
Названа неожиданная причина коронавируса
Названа неожиданная причина коронавируса - РИА Новости, 11.09.2021
Названа неожиданная причина коронавируса
Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусом, об этом в эфире "Радио 1" предупредила инфекционист Светлана Малиновская. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T06:36
2021-09-11T06:36
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусом, об этом в эфире "Радио 1" предупредила инфекционист Светлана Малиновская.По ее словам, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунную систему. Защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности. Специалист убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например, инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".
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общество, россия, коронавирус covid-19
06:36 11.09.2021
 
Названа неожиданная причина коронавируса

Инфекционист Малиновская: плохое настроение может спровоцировать заражение коронавирусом

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка плачет
Девушка плачет - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусом, об этом в эфире "Радио 1" предупредила инфекционист Светлана Малиновская.
По ее словам, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунную систему. Защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности. Специалист убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.
Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например, инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.
Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.
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В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".
 
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