"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие"

"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие" - РИА Новости, 11.09.2021

"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие"

Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, "Золотого льва" получил французский фильм "Событие", который сняла режиссер Одри Диван. 2021-09-11

2021-09-11T21:31

2021-09-11T21:31

2021-09-11T23:51

РИМ, 11 сен - РИА Новости. Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, "Золотого льва" получил французский фильм "Событие", который сняла режиссер Одри Диван.Картина, действие которой происходит во Франции в 60-х годах, рассказывает о студентке, решающей прервать беременность с помощью нелегального аборта.Гран-при жюри кинофестиваля получила автобиографическая "Рука Бога" итальянца Паоло Соррентино. Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за картину "Сила собаки" (The Power of the Dog).Пенелопа Крус завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Обладателем "Кубка Вольпи" и лучшим актером признан Джон Арчилла за работу в фильме "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.Мэгги Джилленхол получила приз за лучший сценарий в фильме "Незнакомая дочь" по роману Элены Ферранте. Специальный приз жюри вручен фильму "Дыра" итальянца Микеланджело Фраммартино. Премией за лучший дебют имени Марчелло Мастроянни отмечен Филиппо Скотти за роль в фильме Соррентино.

