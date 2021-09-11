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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210911/kinofestival-1749704420.html
"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие"
"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие" - РИА Новости, 11.09.2021
"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие"
Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, "Золотого льва" получил французский фильм "Событие", который сняла режиссер Одри Диван. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T21:31
2021-09-11T23:51
венецианский кинофестиваль
в мире
франция
паоло соррентино
культура
новости культуры
кино и сериалы
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РИМ, 11 сен - РИА Новости. Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, "Золотого льва" получил французский фильм "Событие", который сняла режиссер Одри Диван.Картина, действие которой происходит во Франции в 60-х годах, рассказывает о студентке, решающей прервать беременность с помощью нелегального аборта.Гран-при жюри кинофестиваля получила автобиографическая "Рука Бога" итальянца Паоло Соррентино. Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за картину "Сила собаки" (The Power of the Dog).Пенелопа Крус завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Обладателем "Кубка Вольпи" и лучшим актером признан Джон Арчилла за работу в фильме "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.Мэгги Джилленхол получила приз за лучший сценарий в фильме "Незнакомая дочь" по роману Элены Ферранте. Специальный приз жюри вручен фильму "Дыра" итальянца Микеланджело Фраммартино. Премией за лучший дебют имени Марчелло Мастроянни отмечен Филиппо Скотти за роль в фильме Соррентино.
https://ria.ru/20210911/gran-pri-1749703090.html
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венецианский кинофестиваль, в мире, франция, паоло соррентино, новости культуры, кино и сериалы
21:31 11.09.2021 (обновлено: 23:51 11.09.2021)
 
"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие"

"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил французский фильм "Событие" Одри Диван

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" (Madres paralelas), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Актриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi за лучшую женскую роль в фильме Параллельные матери (Madres paralelas), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РИМ, 11 сен - РИА Новости. Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, "Золотого льва" получил французский фильм "Событие", который сняла режиссер Одри Диван.
Картина, действие которой происходит во Франции в 60-х годах, рассказывает о студентке, решающей прервать беременность с помощью нелегального аборта.
Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма Рука бога (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале. - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 21:17Культура
Фильм "Рука Бога" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля
Гран-при жюри кинофестиваля получила автобиографическая "Рука Бога" итальянца Паоло Соррентино. Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за картину "Сила собаки" (The Power of the Dog).
Пенелопа Крус завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Обладателем "Кубка Вольпи" и лучшим актером признан Джон Арчилла за работу в фильме "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.
Мэгги Джилленхол получила приз за лучший сценарий в фильме "Незнакомая дочь" по роману Элены Ферранте. Специальный приз жюри вручен фильму "Дыра" итальянца Микеланджело Фраммартино. Премией за лучший дебют имени Марчелло Мастроянни отмечен Филиппо Скотти за роль в фильме Соррентино.
Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 08:00Культура
"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции
 
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