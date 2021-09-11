https://ria.ru/20210911/izrail-1749642326.html

Израильская полиция поймала четырех заключенных, бежавших из тюрьмы

Израильская полиция поймала четырех заключенных, бежавших из тюрьмы - РИА Новости, 11.09.2021

Израильская полиция поймала четырех заключенных, бежавших из тюрьмы

Израильская полиция поймала еще двоих заключенных, бежавших из тюрьмы под Назаретом в понедельник, таким образом правоохранителям на данным момент удалось... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:30

2021-09-11T11:30

2021-09-11T11:30

в мире

израиль

армия обороны израиля

шабак

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569617237_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_98648acf16ff7ab43944d07a1209424a.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Израильская полиция поймала еще двоих заключенных, бежавших из тюрьмы под Назаретом в понедельник, таким образом правоохранителям на данным момент удалось поймать четверых беглецов из шести, сообщила пресс-служба ведомства."Еще двое заключенных были недавно схвачены в деревне Умм-эль-Ганем, когда они прятались на стоянке для грузовиков", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.Среди задержанных был один из лидеров палестинской военизированной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" 45-летний Захария Зубейди, широко известный в Палестинской автономии и ставший символом интифады. Второй пойманный беглец - сокамерник Зубейди 39-летний Махмуд Арада, приговорённый в Израиле к трём пожизненным срокам.Полиция сообщает, что задержание произвели военнослужащие ЦАХАЛ, Зубейди пытался оказывать сопротивление, его подельник спал в момент ареста. В операции по поимке бежавших заключённых участвовали полицейские, бойцы спецподразделений армии, военной разведки и службы общей безопасности ШАБАК, "которые работали в тесном сотрудничестве в праздничные дни Рош ха-Шана". Поймать Зубейди и Араду удалось на пятые сутки после побега. Двое из шести сбежавших заключённых еще не найдены, израильские силовики продолжают поиски.Ранее полиция сообщила о поимке двух заключенных в городе Назарет. Двое беглецов были схвачены после того, как полицейские выследили их и начали преследование при помощи вертолета. Речь идёт о Якубе Кадари и Махмуде Абдулле Арде, оба были арестованы без сопротивления.Сообщение о побеге появилось в понедельник утром, для поимки беглецов были подняты по тревоге крупные силы полиции, задействованы служебные собаки и "полицейские авиационные средства". Побег был совершен через туннель. Серьезным происшествием, которое требует приложения системных усилий со стороны сил безопасности, назвал в понедельник инцидент премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.В среду на фоне ужесточения режима содержания палестинских заключенных после побега шестерых арестантов в израильских тюрьмах вспыхнули волнения, начались беспорядки и поджоги. Для подавления беспорядков были мобилизованы пожарные, новобранцы с близлежащей военной базы и представители других силовых структур.Во вторник в рамках продолжающейся операции по поимке шести заключенных были задержаны трое подозреваемых в пособничестве беглецам. Выяснилось, что беглецов подобрала машина, которая ждала их заранее. В связи с опасениями, что заключенные сумели вооружиться сразу после побега из тюрьмы и могут совершить теракт, службы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности.Следователи также рассматривали версию причастности к планированию побега и содействию беглецам кого-то из сотрудников тюрьмы.

https://ria.ru/20210903/palestintsy-1748628978.html

https://ria.ru/20181003/1529854018.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, армия обороны израиля, шабак, нафтали беннет