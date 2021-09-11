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Израильская полиция поймала четырех заключенных, бежавших из тюрьмы
Израильская полиция поймала четырех заключенных, бежавших из тюрьмы - РИА Новости, 11.09.2021
Израильская полиция поймала четырех заключенных, бежавших из тюрьмы
Израильская полиция поймала еще двоих заключенных, бежавших из тюрьмы под Назаретом в понедельник, таким образом правоохранителям на данным момент удалось... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:30
2021-09-11T11:30
в мире
израиль
армия обороны израиля
шабак
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Израильская полиция поймала еще двоих заключенных, бежавших из тюрьмы под Назаретом в понедельник, таким образом правоохранителям на данным момент удалось поймать четверых беглецов из шести, сообщила пресс-служба ведомства."Еще двое заключенных были недавно схвачены в деревне Умм-эль-Ганем, когда они прятались на стоянке для грузовиков", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.Среди задержанных был один из лидеров палестинской военизированной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" 45-летний Захария Зубейди, широко известный в Палестинской автономии и ставший символом интифады. Второй пойманный беглец - сокамерник Зубейди 39-летний Махмуд Арада, приговорённый в Израиле к трём пожизненным срокам.Полиция сообщает, что задержание произвели военнослужащие ЦАХАЛ, Зубейди пытался оказывать сопротивление, его подельник спал в момент ареста. В операции по поимке бежавших заключённых участвовали полицейские, бойцы спецподразделений армии, военной разведки и службы общей безопасности ШАБАК, "которые работали в тесном сотрудничестве в праздничные дни Рош ха-Шана". Поймать Зубейди и Араду удалось на пятые сутки после побега. Двое из шести сбежавших заключённых еще не найдены, израильские силовики продолжают поиски.Ранее полиция сообщила о поимке двух заключенных в городе Назарет. Двое беглецов были схвачены после того, как полицейские выследили их и начали преследование при помощи вертолета. Речь идёт о Якубе Кадари и Махмуде Абдулле Арде, оба были арестованы без сопротивления.Сообщение о побеге появилось в понедельник утром, для поимки беглецов были подняты по тревоге крупные силы полиции, задействованы служебные собаки и "полицейские авиационные средства". Побег был совершен через туннель. Серьезным происшествием, которое требует приложения системных усилий со стороны сил безопасности, назвал в понедельник инцидент премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.В среду на фоне ужесточения режима содержания палестинских заключенных после побега шестерых арестантов в израильских тюрьмах вспыхнули волнения, начались беспорядки и поджоги. Для подавления беспорядков были мобилизованы пожарные, новобранцы с близлежащей военной базы и представители других силовых структур.Во вторник в рамках продолжающейся операции по поимке шести заключенных были задержаны трое подозреваемых в пособничестве беглецам. Выяснилось, что беглецов подобрала машина, которая ждала их заранее. В связи с опасениями, что заключенные сумели вооружиться сразу после побега из тюрьмы и могут совершить теракт, службы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности.Следователи также рассматривали версию причастности к планированию побега и содействию беглецам кого-то из сотрудников тюрьмы.
https://ria.ru/20210903/palestintsy-1748628978.html
https://ria.ru/20181003/1529854018.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля, шабак, нафтали беннет
11:30 11.09.2021
 
Израильская полиция поймала четырех заключенных, бежавших из тюрьмы

Израильская полиция поймала четырех из шести заключенных, бежавших из тюрьмы через туннель

© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейские в городе Ашдод, Израиль
Полицейские в городе Ашдод, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алия Судакова
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Израильская полиция поймала еще двоих заключенных, бежавших из тюрьмы под Назаретом в понедельник, таким образом правоохранителям на данным момент удалось поймать четверых беглецов из шести, сообщила пресс-служба ведомства.
"Еще двое заключенных были недавно схвачены в деревне Умм-эль-Ганем, когда они прятались на стоянке для грузовиков", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
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Среди задержанных был один из лидеров палестинской военизированной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" 45-летний Захария Зубейди, широко известный в Палестинской автономии и ставший символом интифады. Второй пойманный беглец - сокамерник Зубейди 39-летний Махмуд Арада, приговорённый в Израиле к трём пожизненным срокам.
Полиция сообщает, что задержание произвели военнослужащие ЦАХАЛ, Зубейди пытался оказывать сопротивление, его подельник спал в момент ареста. В операции по поимке бежавших заключённых участвовали полицейские, бойцы спецподразделений армии, военной разведки и службы общей безопасности ШАБАК, "которые работали в тесном сотрудничестве в праздничные дни Рош ха-Шана". Поймать Зубейди и Араду удалось на пятые сутки после побега. Двое из шести сбежавших заключённых еще не найдены, израильские силовики продолжают поиски.
Ранее полиция сообщила о поимке двух заключенных в городе Назарет. Двое беглецов были схвачены после того, как полицейские выследили их и начали преследование при помощи вертолета. Речь идёт о Якубе Кадари и Махмуде Абдулле Арде, оба были арестованы без сопротивления.
Сообщение о побеге появилось в понедельник утром, для поимки беглецов были подняты по тревоге крупные силы полиции, задействованы служебные собаки и "полицейские авиационные средства". Побег был совершен через туннель. Серьезным происшествием, которое требует приложения системных усилий со стороны сил безопасности, назвал в понедельник инцидент премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
В среду на фоне ужесточения режима содержания палестинских заключенных после побега шестерых арестантов в израильских тюрьмах вспыхнули волнения, начались беспорядки и поджоги. Для подавления беспорядков были мобилизованы пожарные, новобранцы с близлежащей военной базы и представители других силовых структур.
Во вторник в рамках продолжающейся операции по поимке шести заключенных были задержаны трое подозреваемых в пособничестве беглецам. Выяснилось, что беглецов подобрала машина, которая ждала их заранее. В связи с опасениями, что заключенные сумели вооружиться сразу после побега из тюрьмы и могут совершить теракт, службы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности.
Следователи также рассматривали версию причастности к планированию побега и содействию беглецам кого-то из сотрудников тюрьмы.
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В миреИзраильАрмия обороны ИзраиляШАБАКНафтали Беннет
 
 
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