https://ria.ru/20210911/gospitalizatsiya-1749645583.html

За сутки в Москве госпитализировали 524 человека с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализировали 524 человека с коронавирусом - РИА Новости, 11.09.2021

За сутки в Москве госпитализировали 524 человека с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 524 человека, на ИВЛ находятся 255 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:00

2021-09-11T12:00

2021-09-11T12:00

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 524 человека, на ИВЛ находятся 255 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 524 человека. На ИВЛ находятся 255 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1317 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 462 853. Помимо этого, за сутки в столице скончались 46 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749607438.html

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2021

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