https://ria.ru/20210911/gipertoniya-1749618958.html

Врач назвал методы профилактики гипертонии

Врач назвал методы профилактики гипертонии - РИА Новости, 11.09.2021

Врач назвал методы профилактики гипертонии

Гипертония – одна из главных причин смертности на планете. Как вовремя распознать это заболевание и какие существуют методы его профилактики, рассказал в... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T02:08

2021-09-11T02:08

2021-09-11T02:08

общество

гипертония

здоровье - общество

алексей водовозов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гипертония – одна из главных причин смертности на планете. Как вовремя распознать это заболевание и какие существуют методы его профилактики, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.За последние 30 лет число людей с повышенным артериальным давлением увеличилось в мире с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что почти половина из тех, кто страдает гипертонией, не подозревают о своем состоянии. Между тем это заболевание может привести к чрезвычайно серьезным осложнениям, если вовремя не начать его лечение, отметил Алексей Водовозов.Обнаружить периодическое повышение артериального давления поможет только мониторинг, считает врач."Проблему можно "засечь" при регулярных обследованиях у врача. Важно ежегодно проходить диспансеризацию, смотреть, как вы переносите физическую нагрузку, наблюдать за давлением", – пояснил он.Если гипертония вовремя выявлена, в дальнейшем артериальное давление можно держать под контролем с помощью специальных лекарств. Но еще лучше заняться профилактикой болезни, пока ее у вас нет, продолжил Алексей Водовозов.Ключевую роль в предотвращении гипертонии играет правильное питание и физическая активность."Это, например, поддержание нормальной массы тела, употребление не более шести граммов соли в сутки. Мы не должны переедать жиров, углеводов, не должны забывать об употреблении фруктов и овощей. Важная вещь – физическая активность, хотя бы микроактивность: подняться и спуститься по лестнице, выйти (из автобуса, – ред.) на одну остановку раньше и пройтись пешком", – посоветовал врач в интервью радио Sputnik.Профилактика гипертонии включает также заботу о здоровье зубов и отказ от злоупотребления табаком и алкоголем, добавил Алексей Водовозов.

https://rsport.ria.ru/20210910/chay-1749457055.html

https://ria.ru/20210622/belgu-1737934580.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гипертония, здоровье - общество, алексей водовозов, россия