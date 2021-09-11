https://ria.ru/20210911/gipertoniya-1749618958.html
Врач назвал методы профилактики гипертонии
Врач назвал методы профилактики гипертонии - РИА Новости, 11.09.2021
Врач назвал методы профилактики гипертонии
Гипертония – одна из главных причин смертности на планете. Как вовремя распознать это заболевание и какие существуют методы его профилактики, рассказал в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T02:08
2021-09-11T02:08
2021-09-11T02:08
общество
гипертония
здоровье - общество
алексей водовозов
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гипертония – одна из главных причин смертности на планете. Как вовремя распознать это заболевание и какие существуют методы его профилактики, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.За последние 30 лет число людей с повышенным артериальным давлением увеличилось в мире с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что почти половина из тех, кто страдает гипертонией, не подозревают о своем состоянии. Между тем это заболевание может привести к чрезвычайно серьезным осложнениям, если вовремя не начать его лечение, отметил Алексей Водовозов.Обнаружить периодическое повышение артериального давления поможет только мониторинг, считает врач."Проблему можно "засечь" при регулярных обследованиях у врача. Важно ежегодно проходить диспансеризацию, смотреть, как вы переносите физическую нагрузку, наблюдать за давлением", – пояснил он.Если гипертония вовремя выявлена, в дальнейшем артериальное давление можно держать под контролем с помощью специальных лекарств. Но еще лучше заняться профилактикой болезни, пока ее у вас нет, продолжил Алексей Водовозов.Ключевую роль в предотвращении гипертонии играет правильное питание и физическая активность."Это, например, поддержание нормальной массы тела, употребление не более шести граммов соли в сутки. Мы не должны переедать жиров, углеводов, не должны забывать об употреблении фруктов и овощей. Важная вещь – физическая активность, хотя бы микроактивность: подняться и спуститься по лестнице, выйти (из автобуса, – ред.) на одну остановку раньше и пройтись пешком", – посоветовал врач в интервью радио Sputnik.Профилактика гипертонии включает также заботу о здоровье зубов и отказ от злоупотребления табаком и алкоголем, добавил Алексей Водовозов.
https://rsport.ria.ru/20210910/chay-1749457055.html
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общество, гипертония, здоровье - общество, алексей водовозов, россия
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Гипертония – одна из главных причин смертности на планете. Как вовремя распознать это заболевание и какие существуют методы его профилактики, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов
.
За последние 30 лет число людей с повышенным артериальным давлением увеличилось в мире с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что почти половина из тех, кто страдает гипертонией, не подозревают о своем состоянии. Между тем это заболевание может привести к чрезвычайно серьезным осложнениям, если вовремя не начать его лечение, отметил Алексей Водовозов.
"Самые известные из них – ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, потеря зрения, хроническая болезнь почек, сосудистая деменция", – уточнил он.
Обнаружить периодическое повышение артериального давления поможет только мониторинг, считает врач.
"Проблему можно "засечь" при регулярных обследованиях у врача. Важно ежегодно проходить диспансеризацию, смотреть, как вы переносите физическую нагрузку, наблюдать за давлением", – пояснил он.
Если гипертония вовремя выявлена, в дальнейшем артериальное давление можно держать под контролем с помощью специальных лекарств. Но еще лучше заняться профилактикой болезни, пока ее у вас нет, продолжил Алексей Водовозов.
Ключевую роль в предотвращении гипертонии играет правильное питание и физическая активность.
"Это, например, поддержание нормальной массы тела, употребление не более шести граммов соли в сутки. Мы не должны переедать жиров, углеводов, не должны забывать об употреблении фруктов и овощей. Важная вещь – физическая активность, хотя бы микроактивность: подняться и спуститься по лестнице, выйти (из автобуса, – ред.) на одну остановку раньше и пройтись пешком", – посоветовал врач в интервью радио Sputnik.
Профилактика гипертонии включает также заботу о здоровье зубов и отказ от злоупотребления табаком и алкоголем, добавил Алексей Водовозов.