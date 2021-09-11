Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210911/gipertoniya-1749618958.html
Врач назвал методы профилактики гипертонии
Врач назвал методы профилактики гипертонии - РИА Новости, 11.09.2021
Врач назвал методы профилактики гипертонии
Гипертония – одна из главных причин смертности на планете. Как вовремя распознать это заболевание и какие существуют методы его профилактики, рассказал в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T02:08
2021-09-11T02:08
общество
гипертония
здоровье - общество
алексей водовозов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гипертония – одна из главных причин смертности на планете. Как вовремя распознать это заболевание и какие существуют методы его профилактики, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.За последние 30 лет число людей с повышенным артериальным давлением увеличилось в мире с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что почти половина из тех, кто страдает гипертонией, не подозревают о своем состоянии. Между тем это заболевание может привести к чрезвычайно серьезным осложнениям, если вовремя не начать его лечение, отметил Алексей Водовозов.Обнаружить периодическое повышение артериального давления поможет только мониторинг, считает врач."Проблему можно "засечь" при регулярных обследованиях у врача. Важно ежегодно проходить диспансеризацию, смотреть, как вы переносите физическую нагрузку, наблюдать за давлением", – пояснил он.Если гипертония вовремя выявлена, в дальнейшем артериальное давление можно держать под контролем с помощью специальных лекарств. Но еще лучше заняться профилактикой болезни, пока ее у вас нет, продолжил Алексей Водовозов.Ключевую роль в предотвращении гипертонии играет правильное питание и физическая активность."Это, например, поддержание нормальной массы тела, употребление не более шести граммов соли в сутки. Мы не должны переедать жиров, углеводов, не должны забывать об употреблении фруктов и овощей. Важная вещь – физическая активность, хотя бы микроактивность: подняться и спуститься по лестнице, выйти (из автобуса, – ред.) на одну остановку раньше и пройтись пешком", – посоветовал врач в интервью радио Sputnik.Профилактика гипертонии включает также заботу о здоровье зубов и отказ от злоупотребления табаком и алкоголем, добавил Алексей Водовозов.
https://rsport.ria.ru/20210910/chay-1749457055.html
https://ria.ru/20210622/belgu-1737934580.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce0744228406fc3eeca8b5e903640728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, гипертония, здоровье - общество, алексей водовозов, россия
02:08 11.09.2021
 

Врач назвал методы профилактики гипертонии

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гипертония – одна из главных причин смертности на планете. Как вовремя распознать это заболевание и какие существуют методы его профилактики, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.
За последние 30 лет число людей с повышенным артериальным давлением увеличилось в мире с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что почти половина из тех, кто страдает гипертонией, не подозревают о своем состоянии. Между тем это заболевание может привести к чрезвычайно серьезным осложнениям, если вовремя не начать его лечение, отметил Алексей Водовозов.
"Самые известные из них – ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, потеря зрения, хроническая болезнь почек, сосудистая деменция", – уточнил он.
Обнаружить периодическое повышение артериального давления поможет только мониторинг, считает врач.
"Проблему можно "засечь" при регулярных обследованиях у врача. Важно ежегодно проходить диспансеризацию, смотреть, как вы переносите физическую нагрузку, наблюдать за давлением", – пояснил он.
Домашний холодильник - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 09:14ЗОЖ
Диетолог назвала лучший напиток для снижения давления
Если гипертония вовремя выявлена, в дальнейшем артериальное давление можно держать под контролем с помощью специальных лекарств. Но еще лучше заняться профилактикой болезни, пока ее у вас нет, продолжил Алексей Водовозов.
Ключевую роль в предотвращении гипертонии играет правильное питание и физическая активность.
"Это, например, поддержание нормальной массы тела, употребление не более шести граммов соли в сутки. Мы не должны переедать жиров, углеводов, не должны забывать об употреблении фруктов и овощей. Важная вещь – физическая активность, хотя бы микроактивность: подняться и спуститься по лестнице, выйти (из автобуса, – ред.) на одну остановку раньше и пройтись пешком", – посоветовал врач в интервью радио Sputnik.
Профилактика гипертонии включает также заботу о здоровье зубов и отказ от злоупотребления табаком и алкоголем, добавил Алексей Водовозов.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 09:00Наука
Ученые объяснили, кто рискует заболеть гипертонией
 
ОбществоГипертонияЗдоровье - ОбществоАлексей ВодовозовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника
13:55Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
13:53Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
13:49Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений
13:42Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии
13:35В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
13:33В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке
13:32В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму
13:30В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом
13:29На нефтебазе в Донецке произошел взрыв
13:22На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
13:19В Варшаве медики вышли на акцию протеста
13:11Очевидица рассказала о том, как пережила теракт 11 сентября
13:08В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
13:03В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
13:00Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
12:57Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
12:54При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
12:53Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии
12:50В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ
Лента новостейМолния