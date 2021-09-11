https://ria.ru/20210911/gazoprovod-1749671898.html

Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток — 2"

Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток — 2" - РИА Новости, 11.09.2021

Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток — 2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили газопровод "Северный поток — 2" во время визита Меркель в Варшаву, сообщил... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:14

2021-09-11T16:14

2021-09-11T16:14

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сша

ангела меркель

евросоюз

газпром

северный поток — 2

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили газопровод "Северный поток — 2" во время визита Меркель в Варшаву, сообщил Моравецкций журналистам после встречи с Меркель."Северный поток — 2" является сложным вопросом в отношениях Польши и Германии, так как Польша изначально жестко выступала против реализации этого проекта. Мы уделили много времени нашему восточному соседу - России... Мы обсудили трудный вопрос - "Северный поток — 2", в том числе безопасность региона, транзит газа через Украину", - сказал Моравецкий.Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html

https://ria.ru/20210910/varshava-1749536739.html

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