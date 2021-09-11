https://ria.ru/20210911/gazoprovod-1749671898.html
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток — 2"
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток — 2" - РИА Новости, 11.09.2021
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток — 2"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили газопровод "Северный поток — 2" во время визита Меркель в Варшаву, сообщил... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:14
2021-09-11T16:14
2021-09-11T16:14
в мире
варшава
сша
ангела меркель
евросоюз
газпром
северный поток — 2
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили газопровод "Северный поток — 2" во время визита Меркель в Варшаву, сообщил Моравецкций журналистам после встречи с Меркель."Северный поток — 2" является сложным вопросом в отношениях Польши и Германии, так как Польша изначально жестко выступала против реализации этого проекта. Мы уделили много времени нашему восточному соседу - России... Мы обсудили трудный вопрос - "Северный поток — 2", в том числе безопасность региона, транзит газа через Украину", - сказал Моравецкий.Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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в мире, варшава, сша, ангела меркель, евросоюз, газпром, северный поток — 2, матеуш моравецкий, nord stream 2 ag, россия
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток — 2"
Канцлер Германии Меркель и премьер Польши Моравецкий обсудили "Северный поток — 2"
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель
обсудили газопровод "Северный поток — 2
" во время визита Меркель в Варшаву, сообщил Моравецкций журналистам после встречи с Меркель.
"Северный поток — 2" является сложным вопросом в отношениях Польши и Германии, так как Польша изначально жестко выступала против реализации этого проекта. Мы уделили много времени нашему восточному соседу - России... Мы обсудили трудный вопрос - "Северный поток — 2", в том числе безопасность региона, транзит газа через Украину", - сказал Моравецкий.
Nord Stream 2 AG
планирует запустить газопровод "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки по этой трубе с 1 октября.
Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".
Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.