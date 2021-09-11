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Ударивший Макрона француз заявил, что не жалеет о своем поступке
Ударивший Макрона француз заявил, что не жалеет о своем поступке - РИА Новости, 11.09.2021
Ударивший Макрона француз заявил, что не жалеет о своем поступке
Француз Дамьен Тарель, который в июне дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, после выхода из тюрьмы заявил, что не сожалеет о том, что сделал. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:59
2021-09-11T17:49
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Француз Дамьен Тарель, который в июне дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, после выхода из тюрьмы заявил, что не сожалеет о том, что сделал.В июне суд во Франции приговорил Тареля к четырем месяцам тюрьмы. В субботу утром он вышел на свободу. По данным радиостанции France Bleu, Тареля выпустили из тюрьмы на два часа раньше запланированного, чтобы таким образом избежать скопления людей у здания и излишнего внимания СМИ."Я не сожалею об этом (о пощечине. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Я получил много писем с выражением поддержки. Думаю, что я смог выстоять только благодаря всей этой поддержке, которую мне оказывали, в частности, присылая мне книги", — сказал Тарель телеканалу BFMTV.При этом он отметил, что выступает против физического насилия.Также он выразил мнение, что французам "затыкают рты" и единственный способ самовыражения против действий власти — "это демонстрации". В частности, мужчина отметил, что намерен пойти на шествие против санитарных пропусков.В начале июня во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту Французской Республики. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный Артюр С снимал сцену. По сообщению телеканала BFMTV, он был отпущен из-под стражи и будет вызван в суд в 2022 году по фактам, касающимся оружия, которое было найдено у него в ходе обысков.Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.
https://ria.ru/20210612/melanshon-1736796390.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
14:59 11.09.2021 (обновлено: 17:49 11.09.2021)
 
Ударивший Макрона француз заявил, что не жалеет о своем поступке

Ударивший Макрона француз заявил после выхода из тюрьмы, что не жалеет о своем поступке

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Француз Дамьен Тарель, который в июне дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, после выхода из тюрьмы заявил, что не сожалеет о том, что сделал.
В июне суд во Франции приговорил Тареля к четырем месяцам тюрьмы. В субботу утром он вышел на свободу. По данным радиостанции France Bleu, Тареля выпустили из тюрьмы на два часа раньше запланированного, чтобы таким образом избежать скопления людей у здания и излишнего внимания СМИ.
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"Я не сожалею об этом (о пощечине. — Прим. ред.). <…> Я получил много писем с выражением поддержки. Думаю, что я смог выстоять только благодаря всей этой поддержке, которую мне оказывали, в частности, присылая мне книги", — сказал Тарель телеканалу BFMTV.
При этом он отметил, что выступает против физического насилия.

"Тем не менее это была всего лишь небольшая оплеуха, я думаю, что Макрон очень быстро от нее оправился", — подчеркнул Тарель.

Также он выразил мнение, что французам "затыкают рты" и единственный способ самовыражения против действий власти — "это демонстрации". В частности, мужчина отметил, что намерен пойти на шествие против санитарных пропусков.

"После освобождения из тюрьмы, хотя бы в символическом смысле, я считаю приоритетом присоединиться к этому движению, которое оспаривает решение о санитарных пропусках", — добавил Тарель.

В начале июня во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту Французской Республики. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный Артюр С снимал сцену. По сообщению телеканала BFMTV, он был отпущен из-под стражи и будет вызван в суд в 2022 году по фактам, касающимся оружия, которое было найдено у него в ходе обысков.
Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.
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