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Высоту орбиты МКС поднимут на 750 метров в преддверии прилета "киноэкипажа"
Высоту орбиты МКС поднимут на 750 метров в преддверии прилета "киноэкипажа" - РИА Новости, 11.09.2021
Высоту орбиты МКС поднимут на 750 метров в преддверии прилета "киноэкипажа"
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в субботу предстоит поднять на 750 метров перед октябрьским прибытием корабля "Союз МС-19" с экипажем для... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T01:44
2021-09-11T01:44
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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тома песке
акихико хосиде
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в субботу предстоит поднять на 750 метров перед октябрьским прибытием корабля "Союз МС-19" с экипажем для съемки на орбите первого художественного фильма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Он отметил, что двигатели модуля "Звезда" российского сегмента МКС должны включиться в 21.54 мск и проработать 31 секунду, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 750 метров.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210727/vyzov-1743110094.html
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде
01:44 11.09.2021
 
Высоту орбиты МКС поднимут на 750 метров в преддверии прилета "киноэкипажа"

"Роскосмос": высоту орбиты МКС скорректируют перед съемками первого фильма в космосе

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в субботу предстоит поднять на 750 метров перед октябрьским прибытием корабля "Союз МС-19" с экипажем для съемки на орбите первого художественного фильма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

"С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой корабля "Союз МС-18" на 11 сентября запланирована очередная коррекция высоты орбиты МКС", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что двигатели модуля "Звезда" российского сегмента МКС должны включиться в 21.54 мск и проработать 31 секунду, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 750 метров.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 15:08Культура
Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
 
Байконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико Хосиде
 
 
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