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Высоту орбиты МКС поднимут на 750 метров в преддверии прилета "киноэкипажа"

Высоту орбиты МКС поднимут на 750 метров в преддверии прилета "киноэкипажа" - РИА Новости, 11.09.2021

Высоту орбиты МКС поднимут на 750 метров в преддверии прилета "киноэкипажа"

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в субботу предстоит поднять на 750 метров перед октябрьским прибытием корабля "Союз МС-19" с экипажем для... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T01:44

2021-09-11T01:44

2021-09-11T01:44

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в субботу предстоит поднять на 750 метров перед октябрьским прибытием корабля "Союз МС-19" с экипажем для съемки на орбите первого художественного фильма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Он отметил, что двигатели модуля "Звезда" российского сегмента МКС должны включиться в 21.54 мск и проработать 31 секунду, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 750 метров.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210727/vyzov-1743110094.html

байконур (город)

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде