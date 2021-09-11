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При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.09.2021
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
Мужчина и женщина ранены в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске в результате обстрела со стороны украинских силовиков,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:54
2021-09-11T12:54
в мире
донецкая народная республика
донбасс
докучаевск
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела получили ранение мирные жители: женщина 1962 года рождения, мужчина 1956 года рождения. В настоящее время пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска, где им оказывается необходимая помощь", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210911/dnr-1749632737.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, докучаевск, сцкк, ситуация в днр и лнр
12:54 11.09.2021
 
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР

Представитель ДНР: при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ были ранены мужчина и женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела получили ранение мирные жители: женщина 1962 года рождения, мужчина 1956 года рождения. В настоящее время пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска, где им оказывается необходимая помощь", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
09:27
В ДНР рассказали об обстрелах силовиков в субботу
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у двух населенных пунктов
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДокучаевскСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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