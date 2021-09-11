https://ria.ru/20210911/donbass-1749651924.html

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.09.2021

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР

Мужчина и женщина ранены в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске в результате обстрела со стороны украинских силовиков,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:54

2021-09-11T12:54

2021-09-11T12:54

в мире

донецкая народная республика

донбасс

докучаевск

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e326a0943013912b074f0436db8e0e05.jpg

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела получили ранение мирные жители: женщина 1962 года рождения, мужчина 1956 года рождения. В настоящее время пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска, где им оказывается необходимая помощь", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210911/dnr-1749632737.html

https://ria.ru/20210911/donbass-1749642078.html

донецкая народная республика

донбасс

докучаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, донецкая народная республика, донбасс, докучаевск, сцкк, ситуация в днр и лнр