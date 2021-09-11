https://ria.ru/20210911/donbass-1749651924.html
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.09.2021
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
Мужчина и женщина ранены в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске в результате обстрела со стороны украинских силовиков,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:54
2021-09-11T12:54
2021-09-11T12:54
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела получили ранение мирные жители: женщина 1962 года рождения, мужчина 1956 года рождения. В настоящее время пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска, где им оказывается необходимая помощь", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210911/dnr-1749632737.html
https://ria.ru/20210911/donbass-1749642078.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, докучаевск, сцкк, ситуация в днр и лнр
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
Представитель ДНР: при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ были ранены мужчина и женщина