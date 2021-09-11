https://ria.ru/20210911/donbass-1749642078.html

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у двух населенных пунктов

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у двух населенных пунктов - РИА Новости, 11.09.2021

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у двух населенных пунктов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:23

2021-09-11T11:23

2021-09-11T11:23

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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Станица Луганская и Дмитровка у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Станица Луганская и Дмитровка… мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику ВСУ в этих районах. Озвученные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 10 сентября.

https://ria.ru/20210910/donbass-1749559080.html

https://ria.ru/20210910/donbass-1749509668.html

киев

луганская народная республика

станица луганская

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, станица луганская, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр